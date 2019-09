Hier kun je yogaën tussen de geiten

Helemaal nieuw is het niet. Zo'n tweeënhalf jaar geleden kwam de trend overgewaaid uit Amerika, vertelt yogalerares Irene Bakker in het Omroep Gelderland-programma De Boer Is Troef. Ze geeft les op de boerderij in Stroe. 'Ik was al yogadocent, maar ik wilde altijd nog wel iets met dieren doen. En toen dacht ik: dit is natuurlijk helemaal wat bij mij past', zegt ze enthousiast.

Nadat ze een paar geitenboerderijen een e-mail stuurde, nodigde Scholten haar uit: 'Ik had van het fenomeen gehoord. En ik dacht, dat is leuk en interessant', aldus de boerin.

De tekst gaat verder onder de video:

Of de geiten het ook leuk vinden? 'De geiten kennen ons, de geiten kennen heel veel mensen', vertelt Scholten. 'Ik stel ze niet beschikbaar. Maar ik vind het wel fijn om de boerderij te delen met mensen.'

Volgens Bakker zijn geiten dieren die van knuffelen houden. 'Een kip knuffelt niet zo lekker, maar dat vinden ze ook niet fijn. Voor de geit is het juist goed.'

Knuffelhormoon

Als je met een dier knuffelt doet dat wat me je lichaam. Het maakt namelijk het 'knuffelhormoon' oxytocine aan. Er is veel animo voor de bijzondere les. 'Het is heel leuk omdat ze zo het contact opzoeken', vertelt een deelnemer. 'Het is heel anders dan een hond, maar toch ook weer hetzelfde qua knuffelgehalte.'

Bekijk hier de hele aflevering van De Boer Is Troef