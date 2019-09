Schilderij misschien wel 1 miljoen waard, taxateur maakt er 2000 euro van

Van de Lugt kwam met zijn schilderij naar de taxatiedag van Schatgraven in Museum Staal in Almen.

'Voor de schilder is het vrij a-typisch', legde taxateur Geralda Simonis uit. Het schilderij is vermoedelijk gemaakt rond 1850. Waar andere schilderijen van Verboeckhoven in musea als het Rijksmuseum hangen, is deze uitzonderlijk.

De illustratieve stijl is minder terug te zien in zijn andere werken, oordeelde Simonis. 'Ik ken veel schilderijen van hem. Vaak zijn het schapen, pluimvee, paarden. Maar een enkele keer een leeuw heb ik gezien, een tijger nooit.'

Waarom de schilder de tijger geschilderd heeft, is een raadsel volgens de taxateur. 'Misschien is het in opdracht geweest. Hij wist veel over de anatomie.'

De eigenaar uit Brummen ging naar de taxatiedag, hopend dat het werk veel waard zou zijn; misschien wel een miljoen euro. Simonis hielp hem uit deze droom; ze schatte de waarde van het schilderij op 2000 euro.

