Trainer Gesthuizen: 'Je ziet dat Zian Flemming kwaliteiten heeft'

Omdat FC Utrecht de tegenstander was, lukte met aanwinst Zian Flemming nog niet wat NEC voor ogen heeft. 'Wij zien in hem een speler achter de spits die veel opduikt voor de goal.'

De 21-jarige Amsterdammer ging in het oefenduel woensdag halverwege de tweede helft naar de kant. Ontspannen stond hij vervolgens de media te woord na de 5-1 nederlaag. De van PEC Zwolle gehuurde aanvaller heeft het al snel naar zijn zin.

'Het is altijd even wennen op het veld met nieuwe namen in een andere samenstelling, maar dit is een leuke groep', heeft Flemming gemerkt. 'Het is weer nieuw voor me, maar ik pas me wel redelijk snel aan. Alles is inmiddels ook geregeld. Ik heb een leuk appartementje aan de rand van Nijmegen.'

Stap gezet

Trainer Francois Gesthuizen was bepaald niet ontevreden wat hij zag van Flemming. 'Hij is balvast. Dit is een speler met power. Hij sluit ook makkelijk aan tijdens de trainingen, dus dat ziet er allemaal goed uit. HIj heeft absoluut kwaliteiten', vindt Gesthuizen. Tegen een sterk FC Utrecht kon Flemming die overigens nog nauwelijks tonen. 'Gewoon hele goede ploeg', vulde de Amsterdammer aan. '5-1 is een lelijke uitslag. Maar in de tweede helft was het al beter en daar hebben we toch een stap gezet.'

'Positie een dingetje'

Rond Flemming is al jaren veel discussie over zijn positie. Is hij een aanvallende middenvelder of een diepe centrumspits? 'Wij zien in hem een speler kort achter de spits, die veel voor het doel moet komen. Daar ligt ook zijn kwaliteit', verwacht Gesthuizen. De nieuweling van NEC denkt dat zelf ook. 'Op die positie richt ik mij voorlopig. Het is al een paar jaar wel een dingetje en het heeft zijn voor - en nadelen. Deze keuze voor NEC is bewust. Ik wil in Zwolle terugkeren met ervaring en goals.'

Van Eijden

Bij NEC speelde Rens van Eijden een helft mee. De verdediger is hersteld van een operatie aan zijn linkerlies die hem maanden aan de kant hield. 'Ik moet het langzaam weer opbouwen, pijnvrij ben ik nog niet. Ik pin me ook niet vast op een datum wanneer ik mijn rentree zou kunnen maken in de competitie. Het liefst natuurlijk zo snel mogelijk.'