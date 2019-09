Hattemse bunkers voor het eerst van binnen te bewonderen

'Vaak krijgen we van inwoners de vraag of ze in de bunkers kunnen kijken. Dit jaar hebben we dit voor het eerst kunnen realiseren en daar ben ik trots op', vertelt burgemeester Jan Willem Wiggers. 'De bunkers vertellen ons het verhaal van de Tweede Wereldoorlog, heel dichtbij in Hattem. Ik vind het belangrijk dat wij niet vergeten wat er toen gebeurd is en dat wij er bij stilstaan hoe kostbaar onze vrijheid is.'

Rond Uit Hattem organiseert van 10.00 tot 17.00 uur de fietsroute in het kader van 75 jaar vrijheid. Een overzicht van de route is gratis op te halen bij het Toeristisch Informatie Punt (TIP). Fietsers komen onder andere langs de IJsselbunkers bij de Geldersedijk, het bevrijdingsmonument bij de Dijkpoort en de Stolpersteine in het centrum. Bij verschillende punten staan stadsgidsen om meer info te bieden.