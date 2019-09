Een baan in de energietechniek? Naar de pop-up store

We kennen het uit de sport: scouten. Kijken of iemand een goede voetballer of wielrenner kan worden. Maar in Arnhem doen ze dat vanaf donderdag ook met technisch personeel. In de binnenstad opent voor een maand een pop-up store: Honk1.

Honk1 is een winkel waar mensen voor een baan in de energietechniek worden gescout, legt Jaap Hermsen van Parels Compagnie uit. Deze organisatie is gespecialiseerd in talentscouting voor de techniek en de zorg.

De provincie wil op deze manier bedrijven in Gelderland helpen personeel aan te trekken om de energietransitie uit te voeren; we moeten met z'n allen van het gas af. Je zou denken dat bedrijven zelf gekwalificeerd personeel kunnen werven. Maar dat is moeilijker gezegd dan gedaan, meent Hermsen. 'De manier waarop naar mensen wordt gekeken, slaat niet altijd aan bij datgene waarnaar ze op zoek zijn.'

Luister een gesprek met Jaap Hermsen op Radio Gelderland terug (de tekst gaat daaronder verder)

Het ouderwets zoeken naar iemand op basis van een cv en een brief of door open dagen, is doorgaans prima volgens Hermsen. 'Maar soms moet je anders te werk gaan. Laagdrempeliger, toegankelijker. Zo kan je gemakkelijker de talenten van mensen ontdekken.' Technisch personeel voelt zich vaak niet geroepen en ook niet gezien, denkt hij.

Op ontdekkingstocht

In de pop-up store in de Koningstraat in Arnhem kunnen belangstellenden tot 4 oktober ontdekken of een technische baan iets voor ze is. Hermsen: 'We gaan met ze op ontdekkingstocht om te kijken of ze die talenten hebben. Daarbij zetten we scouts in, ervaren vakmensen. Die zien al heel snel of iemand aanleg heeft of niet.'

Het is de bedoeling dat belangstellenden zelf binnenlopen. Hermsen: 'Maar als het moet plukken we ze van de straat.'

Honk1 is een maand open en bevindt zich aan de Koningstraat in Arnhem. Daarna verhuist de pop-up store naar Apeldoorn en Ede.