Nog veel onduidelijk over breuk tussen Oude IJsselstreek en Laborijn

Drie maanden geleden verscheen een vernietigend rapport van onderzoeksbureau Berenschot over de sociale dienst Laborijn. De raadsleden werden tijdens de bijeenkomst bijgepraat door waarnemend directeur Jan-Henk Jansen van Laborijn en Jorik Huizinga, wethouder in Doetinchem en voorzitter van het dagelijks bestuur van Laborijn. Het algemeen bestuur van Laborijn wil een stuurgroep instellen om het proces van uittreding van Oude IJsselstreek zo goed mogelijk te begeleiden.

Scheidingspapieren of relatietherapie

Of die uittreding er ook daadwerkelijk gaat komen, lijkt steeds meer de vraag. Oude IJsselstreek heeft deze week een uitnodiging verstuurd aan de gemeenten Aalten, Doetinchem en Montferland om met elkaar in gesprek te gaan over de visie op de participatiewet. Volgens de raadsleden die woensdagavond aanwezig waren levert dat veel onduidelijkheid op.

'Aan de ene kant ben je bezig om de scheidingspapieren te tekenen, maar aan de andere kant wordt gevraagd om relatietherapie', aldus Jeroen Berends van het CDA Doetinchem. Volgens Jorik Huizinga, voorzitter van het dagelijks bestuur van Laborijn, blijven de gemeenten onderling daarover in gesprek. 'We zitten niet stil', zegt Huizinga. 'We proberen de juiste stappen te zetten en de juiste procedures te doorlopen. Waar het precies toe leidt kan ik u niet vertellen.'

'Spiegel die ons wordt voorgehouden'

Cliënten binnen de sociale dienst zouden gewantrouwd en onjuist bejegend worden, zo was te lezen in het rapport van Berenschot. Waarnemend directeur Jansen zegt dat het onderzoeksrapport hard binnenkwam in de organisatie. 'Niet iedereen herkende zich er meteen in', aldus Jansen. 'Het is een soort spiegel die ons wordt voorgehouden. Wij kijken nu in die spiegel en hoe we het in de toekomst beter kunnen gaan doen.'



Een dag na het verschijnen van het rapport maakte Oude IJsselstreek het voornemen bekend om uit Laborijn te stappen. Dat besluit viel niet in goede aarde bij de andere gemeenten die deel uit maken van Laborijn. Oude IJsselstreek wil zelf weer de regie gaan nemen in de uitvoering van de participatiewet. Voor het einde van dit jaar moet de gemeente een definitieve beslissing hebben genomen. Alleen dan kan de officiële uittreding in januari 2021 plaatsvinden.

