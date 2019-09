Dicko: 'Slutskiy was grootste reden om naar Arnhem te komen'

Vitesse-aanwinst Nouha Dicko is blij met de kans die hij van trainer Leonid Slutskiy krijgt om zich in Nederland in de kijker te spelen. De spits wordt dit seizoen gehuurd van Hull.

Woensdagmiddag maakte de Malinees met een Frans paspoort zijn eerste 60 minuten voor Vitesse in een geheime oefenwedstrijd met SC Heerenveen. 'Dat was prima. Ik leer zo de spelers iets beter kennen en zo weet ik meteen hoe ze spelen.'

Ook maakte hij voor het eerst kennis met de eredivisie, een competitie die Dicko hoog heeft zitten. 'Ik vind namelijk dat er weinig verschil zit tussen de championship (waar Hull in speelt) en de eredivisie. In deze competitie hebben veel goede spelers gespeeld en mensen in heel Europa kennen de eredivisie. Misschien wel in heel de wereld.'

'Vermaak me hier wel'

Maar Dicko had hier waarschijnlijk nooit gespeeld als trainer Leonid Slutskiy niet bij Vitesse zat. De Rus is namelijk oud-trainer van Hull en haalde Dicko al eerder naar de Engelse club. 'Slutskiy is inderdaad wel de grootste reden van mijn vertrek naar Vitesse. Toen ik hoorde dat hij mij wilde, was ik daar wel blij mee. Daarnaast is Vitesse ook een heel goede club en is Arnhem een prachtige stad. Ik kan mezelf hier wel vermaken.'

De spits werd door Vitesse aangetrokken omdat de spoeling op de vleugels wel dun is, zo gaf technisch directeur Mo Allach aan. Maar Dicko zelf ziet een rol op de flanken liever niet gebeuren. 'Ik ben een spits, dus die positie prefereer ik. Maar als het nodig is, kan ik ook op de vleugels.'

'Ik ben wel sterk'

Vandaag speelde hij tegen Heerenveen in ieder geval als centrumaanvaller. Hij viel vooral op door zijn sterke fysiek. 'Haha, ja ik ben wel sterk. In Engeland moet je veel naar de sportschool en je moet sterk zijn om überhaupt te kunnen spelen.'