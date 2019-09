Inwoners Opheusden willen vooral recreëren in de Maneswaard

De bijeenkomst is deze week gehouden door Staatsbosbeheer en het bedrijf K3. Die willen de plas deels ondieper maken, met flauwere oevers en eilandjes. Dat moet de natuurwaarde verbeteren doordat er bijvoorbeeld meer soorten planten en vissen komen. Daarbij dient het dan als locatie om slib en grond kwijt te raken, afkomstig van werkzaamheden in en rond de rivier.

Tegelijkertijd heeft de gemeente Neder-Betuwe recent besloten om de recreatie in het gebied aan banden te leggen. Er is onder meer verboden om er boten en jetski's te water te laten omdat dit, in combinatie met zwemmers, gevaarlijk zou zijn. Ook zouden omwonenden overlast ervaren.

Foto: Omroep Gelderland

Dit leidt tot beroering in het dorp waar het recreatieve gebruik van de plas over vele jaren zo gegroeid is. Op de avond over de toekomst van de plas verschenen ruim honderd betrokkenen. Veel vragen en opmerkingen gingen over recreatie, vertelt projectleider van K3 Koen Akkerman.

'Ik heb veel leuke ideeën gehoord. Van wandelpaden tot eilandjes waar je even zou kunnen aanleggen. De hengelsportvereniging is voorbijgekomen die een bepaalde inrichting willen, maar ook mensen die een aanlegsteiger voor recreatieboten willen en noem maar op', gaat hij verder.

Beluister hier de reportage:

Natura 2000

Het lijkt toch lastig te worden om de wensen en ook het huidige gebruik van de plas te verenigen met het verbeteren van de natuur en de doelstelling van Natura 2000 waartoe het gebied behoort.

Akkerman: 'Het is een afweging waar we nog maar eens goed naar moeten kijken. Er zijn zeker voorbeelden waar recreatie in een beperkte vorm wel gewoon door is gegaan. Om binnen een natura 2000-gebied een recreatiegebied aan te leggen dat is weer heel wat anders. Maar het bestaande gebruik negeren, dat moet je zeker niet doen.'

'Ik vind het jammer hoe de gemeente Neder-Betuwe nu handelt', zegt Bart van Binsbergen die in de Maneswaard graag zijn speedboot te water laat.' Een probleem zien en dan alles verbieden dat is iets heel anders dan een probleem hebben en een mooie oplossing zoeken waar iedereen het mee eens kan zijn. Het is nog voor niemand echt duidelijk wat er nu gaat gebeuren. Ik hoop dat wij hier nog kunnen varen straks en de boot erin kunnen laten. Dat we niet met z'n allen naar omliggende plaatsen moeten, waar het ook niet kan.'

'Win-winsituatie'

Aan direct aanwonende Richard Roodbeen zal het niet liggen. 'Ik denk dat de combinatie van wat slibafval in onze plas doen en daarvoor het gebied te ontwikkelen een win-winsituatie is, als het goed wordt uitgevoerd. Recreatie en natuur moeten daarbij toch wel samen op kunnen gaan. De jeugd die heeft wat vertier nodig en ik ben blij dat ze hiervoor naar buiten gaan. Dat geeft soms een beetje overlast, maar het is een stukje geven en nemen.'

Wel moet die recreatie wat beter gereguleerd worden, vindt Roodbeen. 'Er moet wel eens controle zijn. Dat een jetski die veel te hard vaart wel eens op zijn nummer gezet wordt, want niemand zit te wachten op ongelukken.'

Foto: Omroep Gelderland

Met de inbreng van alle betrokken gaat K3 aan de slag om een plan te maken voor het gebied. Het staat nog niet vast dat het project ook wordt uitgevoerd en hoe dat er dan uit gaat zien. Op zijn vroegst zou het eind 2020 kunnen beginnen. Afhankelijk van het aanbod gaat de aanvoer en het toepassen van grond en slib naar verwachting maximaal tien jaar in beslag nemen.