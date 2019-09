Pendeldienst tussen St Jansdal en Lelystad

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk mag van de gemeente Lelystad een eigen pendeldienst opzetten tussen de locaties in Lelystad en Harderwijk. Het college heeft dat besloten, omdat er volgens het bestuur van Lelystad veel vraag is naar een directe verbinding tussen de twee locaties. Dat meldt Omroep Flevoland.

De pendeldienst moet aan voorwaarden voldoen, zoals een wagen waar acht personen in kunnen. Houdt het Harderwijkse ziekenhuis zich daar niet aan, dan kan de gemeente na een paar waarschuwingen de toestemming voor de pendeldienst tijdelijk intrekken.

St Jansdal is blij. Woordvoerder Linda Heller: 'We zijn geruime tijd bezig met het regelen van de pendeldienst. Daarvoor moesten we een zogenoemde ontheffing krijgen van de gemeente Lelystad, de provincie Gelderland en de provincie Flevoland. Die hebben we nu van alle drie. Nu is het nog een kwestie van de financiering rond krijgen.'

Tot die tijd is er nog niet te zeggen wanneer de pendeldienst van start gaat, vertelt Heller. We streven ernaar om snel meer duidelijkheid te geven. Dat hopen we binnen enkele weken te kunnen doen.'

