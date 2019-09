Scholen in Beuningen in slechte staat

Een aantal scholen in Beuningen is binnen vijf jaar aan nieuwbouw toe. Dat is de conclusie van een onderzoek dat het college van B en W heeft laten uitvoeren naar alle huisvesting voor scholen en kinderdagverblijven in Beuningen.

door Karel de Jong

Met name bij de Dromedaris en bij Klavervier prijken in het rapport voornamelijk rood afgedrukte vieren en vijven, bijvoorbeeld voor de bouwkundige staat en het binnenklimaat.

'Te snel en goedkoop gebouwd'

Het is opmerkelijk voor een school als de Dromedaris. Die is 27 jaar geleden gebouwd. Beuningen hanteert voor een school een afschrijvingstermijn van 40 jaar. Gerard van der Burgt van de overkoepelende Stichting Oeverwal kan dit wel verklaren: 'De school is te snel en te goedkoop gebouwd.'

De Dromedaris is ook de reden dat het Beuningse college een volledige scan heeft laten maken van alle schoolgebouwen. In de vorige collegeperiode was het raadslid Henk Plaizier (VVD) die zich verzette tegen het vrijmaken van een som geld voor die school. De raad wilde eerst weten hoe het er over het algeheel voorstaat op het gebied van onderwijshuisvesting.

Prioriteitenlijstje voor komende jaren

Als wethouder heeft Plaizier deze motie uitgevoerd en nu ligt er een rapport met de staat van de gebouwen en een Integraal Huisvestingsplan. Daarin staat welke investeringen de komende jaren nodig zijn, waar de prioriteiten wat betreft het college moeten liggen en wat dat kost.

Het plan is opgesteld in samenwerking met de schoolbesturen en de kinderopvangcentra. Op 24 september buigt de raad zich over de plannen.