Niet solliciteren, toch een baan bij de koekfabriek

De methode is bedacht in de Verenigde Staten, waar een browniebakkerij in New York mensen zonder cv of gesprek aannam. Het concept, ook wel 'open hiring' genoemd, is ook in Nederland opgepakt door een aantal bedrijven.

Motivatie telt

De Koekfabriek is naar eigen zeggen de eerste in de regio die het concept doorvoert. Naar het arbeidsverleden wordt niet gekeken, alleen de motivatie telt, zegt het bedrijf. 'Kandidaten melden zich aan en worden op een wachtlijst gezet. Zo gauw er een werkplek is, kunnen ze aan de slag.'

Om aan de slag te kunnen moeten mensen simpelweg naar de locatie in Wageningen komen en daar hun naam, adres en telefoonnummer achterlaten. Dan volgt nog wel een gesprek over het aantal uren dat ze kunnen werken, maar een sollicitatiegesprek is het niet, zegt directeur Arthur de Nerée. 'We vragen niks over het verleden.'

Afstand tot arbeidsmarkt

De bakkerij telt zes locaties in Nederland waarvan drie in Gelderland: Wageningen, Arnhem en Halsaf. Op de andere vestigingen wordt nog niet aan een open inschrijflijst gedaan, maar ook daar is het voornaamste doel om voornamelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden zegt Arthur. 'Ons doel is niet om mensen in te huren om koekjes te bakken, wij bakken koekjes om mensen in te kunnen huren.'

Iedereen welkom

En of dat nou mensen zijn die onder de tatoeages zitten, mensen met een strafblad of gewoon mensen die het niet meer zien zitten na jarenlang solliciteren, iedereen is welkom. Maatschappelijke instellingen, collega-werkgevers en burgers wordt opgeroepen om mensen te wijzen op de open vacatures.