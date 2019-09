NK Burlen: brullen als een hitsig hert

Wat ooit begon als een soort van grap is inmiddels een vast element in de jaaragenda van Park de Hoge Veluwe; het NK Burlen. Voor het zevende jaar proberen dappere deelnemers zo goed mogelijk de brul van een hitsig hert na te doen.

Boswachter Henk Ruseler bedacht de wedstrijd en is daar nog steeds trots op: 'Het is een groot succes. Ook dit jaar hebben we weer behoorlijk wat deelnemers'.

Kerstboom zagen en heide knippen

Het NK Burlen is niet het enige evenement dat Ruseler bedacht. Sinds enkele jaren mogen bezoekers in de winter ook een eigen kerstboom zagen. En deze zomer kwamen tientallen mensen voor het eerst af op de mogelijkheid om zelf legaal een stukje heide te knippen. Henk Ruseler: 'We hadden natuurlijk enorm veel geluk dat de heide dit jaar zo prachtig was, maar mensen vinden dit echt leuk. Ik had van tevoren ook al tegen mijn collega's gezegd dat ze er rekening mee moesten houden dat het echt druk zou worden'. Het heide knippen staat volgend jaar daarom hoogstwaarschijnlijk weer op de agenda.

Een goede burl

Maar eerst vandaag het NK Burlen waarbij de kandidaten zo goed mogelijk een bronstig mannetjeshert na moeten doen. Henk Ruseler is zelf jurylid en legt het nog één keer uit: 'Een goede burl moet natuurgetrouw zijn. Je moet ook rekening houden met het hert dat voor je staat. Een jong hert komt niet uit de bosjes als je een oude zware burl laat horen'. Deelnemen is belangrijker dan winnen bij het NK burlen. De winnaar krijgt wel een safari voor zes personen over de Hoge Veluwe.

