'Geen schop de grond in vóór onderzoek alternatieve radarlocatie defensie'

Na veel verzet van omwonenden tegen de komst van de radar doet defensie alsnog onderzoek naar een alternatieve locatie. Mocht er een alternatieve plek gevonden worden, dan wordt Herwijnen gespaard van de komst van de militaire radar.

De staatssecretaris gaf toe dat het proces tot nu toe niet goed is verlopen. De Kamer uitte woensdagmiddag kritiek op de manier waarop defensie de zaak heeft aangepakt. Visser wil nu binnen twee maanden laten weten of er een alternatief is gevonden.

Niet gerustgesteld

Een groep bezorgde inwoners van Herwijnen reisde af naar Den Haag om het debat bij te wonen. Ruben van der Horst, oud-student aan de TU Delft is een van hen.

'Het debat heeft ons zeker niet gerustgesteld', laat hij weten in een reactie. 'De staatssecretaris geeft enkele toezeggingen, maar het is de vraag of de uitkomsten daarvan belemmerend zijn voor het plaatsen van de radar in Herwijnen.'

Bekijk hier de reportage over de onrust over de radar:

Gezondheidseffecten

Meerdere inwoners maken zich al langer zorgen over de gezondheidseffecten door de straling van de defensie-radar. Ook de gemeente is al langer tegen de komst van het radarstation.

De radar in Herwijnen moet die in Nieuw-Milligen vervangen. Die is veertig jaar oud en over de houdbaarheidsdatum heen. Nieuw-Milligen is volgens de staatssecretaris minder geschikt voor nieuwbouw, omdat deze post niet gunstig ligt voor een goede landelijke dekking.

Zie ook: Verzet tegen komst radar van Defensie groeit