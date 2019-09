Droge zomers bedreigen Gelderse landgoederen

De warme droge zomers van de afgelopen jaren vormen een steeds grotere bedreiging voor landgoederen. Vooral voor de huizen op de Betuwe en in het Rivierenland die gebouwd zijn op veengrond, is dit een groot probleem. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL).

Doordat er nauwelijks regen valt, komen vijvers leeg te staan en drogen planten en bomen uit. Door de droogte zakken veengronden in en dit veroorzaakt grote scheuren. Eigenaren moeten het te compenseren water veelal zelf bijvullen.

'Ik sjouw elke dag een uur met de tuinslang'

Fenneken Anneveld-van Wesel van landgoed Huis Schouwenburg in 't Harde beaamt dit probleem. Het water in haar tuin staat 40 centimeter lager dan het normale peil. 'Dagelijks ben ik een uur aan het sjouwen met de tuinslang om het tekort in de vijver aan te vullen.'

Het is van belang dat het waterpeil op peil blijft, omdat veel erfgoed is gefundeerd op houten palen. Om te zorgen dat de fundering goed blijft, is het van belang dat de fundering onder water blijft staan, om zo houtrot te voorkomen.

Aanpassen aan de natuur

In het voorjaar lopen de bomen dunner uit. De eik en beuk staan steeds later in blad en hebben ook kleinere blaadjes. Magnolia's hebben bijna geen blad en overleven de zomer maar net.

In de toekomst zal dit probleem alleen maar erger worden, denkt Anneveld-van Wesel en daarom ziet zij dit niet optimistisch in. 'We kunnen zelf het klimaat niet veranderen, dus moeten we ons aanpassen aan de natuur.' Aanpassingen die gedaan kunnen worden, zijn bijvoorbeeld nieuwe plantsoorten en bomen planten die wél goed tegen droogte en hitte kunnen.

Onderzoek

Uit onderzoek van Stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) blijkt dat 70 procent van de ondervraagden zich grote zorgen maakt over de toekomst van hun (moes-) tuin, park en/of bos. En 58 procent van de eigenaren denkt dat de schade blijvend is.

Voor het sproeien betalen de landeigenaren tienduizenden euro's. Het vele sjouwen bezorgt Anneveld-van Wesel veel spierpijn. Ze overweegt dan ook om een tweede grondwaterpomp aan te schaffen, maar dat kost veel geld.

Een hovenier inhuren is geen reële optie voor haar. 'De onderhoudssubsidie van de gemeente is lager geworden. Dit weerhoudt mij er ook van te investeren. Als het geld op is, is het op.'

