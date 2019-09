Jongerenteam spreekt drugsgebruikers aan op kermis in Lichtenvoorde

Het openlijk gebruik van drugs in Oost Gelre neemt volgens de politie dusdanig toe dat er tijdens de kermis in Lichtenvoorde door een jongerenteam van Iriszorg preventief op wordt gecontroleerd. De kermis begint komende zondag en duurt tot en met dinsdag.

door Domien Esselink

'Iris in de buurt', een jongerenteam van de instelling voor verslavingszorg, spreekt bezoekers die openlijk drugs gebruiken op de kermis aan en wijst ze onder meer op de gezondheidsrisico's en gevolgen.

'Als je zo'n pil neemt, denk dan eens aan de criminele wereld die erachter zit', zegt burgemeester Annet Bronsvoort van Oost Gelre. 'Naast preventie willen ze de gebruikers ook ontmoedigen.'

Doofpot

Het drugsgebruik in Oost Gelre zou door gebruikers en hun omgeving in de doofpot worden gestopt. Aangiftes tegen dealers blijven daardoor achterwege en daarom ontbreken harde cijfers.

Bronsvoort: 'Maar de politie geeft wel aan dat het gebruik in de openheid toeneemt. Het gaat om soft- en harddrugs; cocaïne, GHB en synthetische drugs zoals pillen.'

Keukentafel

De bestrijding van drugsgebruik begint volgens de burgemeester aan de keukentafel. 'Maak het bespreekbaar binnen het gezin en houdt het vervolgens niet binnen de beslotenheid van het gezin, want dan kunnen we de dealers niet aanpakken', zegt de burgemeester, die het alcohol- en drugsbeleid samen met wethouder Jos Hoenderboom in portefeuille heeft.

'Er wordt nog te veel de andere kant opgekeken', zegt Hoenderboom. 'Praat er thuis over, dáár begint het. Denk niet: bij ons in het dorp gebeurt dat niet, want het gebeurt overal.'

Alcohol, wildplassen en lachgas

Oost Gelre scoort qua alcoholgebruik onder de jeugd al jaren 'goed' en daarom gaan boa's tijdens de kermis toezien op alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar. Dat geldt ook voor wildplassen en het gebruik van lachgas, 'al wordt dat niet in grote mate gebruikt in Oost Gelre', zegt Bronsvoort.

'Lachgas is niet verboden, maar als organiserende partij kunnen we wel zeggen dat we het tijdens de kermis in het centrum van Lichtenvoorde niet willen hebben.'

Ouderen en drinken

Volgens Hoenderboom neemt het alcoholgebruik onder de jongste jeugd weer af, zoals landelijk op meer plekken het geval is, maar ligt het probleem volgens hem bij de 'ouderen die tegenwoordig écht meer drinken dan vroeger het geval was', aldus de wethouder.