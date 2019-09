Zelhem in verzet tegen evenemententerrein: 'Hopen op boerenverstand'

Buurtbewoners van de Halseweg in Zelhem maken hevig bezwaar tegen de plannen voor vier nieuwe evenementen in hun buurt. Dertien insprekers lieten woensdagavond van zich horen tijdens een speciale inloopavond voor inwoners.

Ondernemer Bennie Roozegaarde heeft een groot stuk grond aan de Halseweg, de rand van het buitengebied van Zelhem. Met de stichting Noabers Bronckhorst wil hij nieuwe evenementen organiseren, in het weiland naast zijn huis aan de Bielemansdijk.

Dat is in slechte aarde gevallen bij de buurtbewoners, die vinden dat de overlast te groot wordt met nóg vier evenementen. Vorig jaar kreeg camping De Betteld - niet ver van het erf van Roozengaarde - al groen licht voor twaalf evenementen.

Verzet door buurtbewoners

Eerder werden al 71 zienswijzen ingediend tegen de vergunningaanvraag door Roozegaarde. Die zijn grotendeels afgewezen. De tegenstanders, samengevoegd in de groep Tegen Evenemententerrein Halseweg 36 (TEH36), laten het er niet bij zitten. Zij willen dat er geen vergunning komt voor het nieuwe evenemententerrein. Een online petitie leverde zo'n 500 handtekeningen op.

De tegenstanders zijn van menig dat nieuwe evenementen het woongenot zal aantasten door ernstige geluids- en verkeersoverlast. Ze zijn bang voor aantasting van de natuur en voor waardedaling van hun huizen. Volgens de verzetsgroep is er ook geen enkel economisch gewin voor de Zelhemse middenstand.

'Het is een stapeling aan evenementen. Het is nu wel vol en er kan niks meer bij', vindt Ben Stoltenberg van de verzetsgroep TED36. 'Dit is na de evenementen op De Betteld weer een druppel. Onze grootste vrees is overlast op het gebied van verkeersveiligheid.'

Het weiland moet gebruikt worden voor vier evenementen met ieder vierduizend bezoekers. 'In het verkeersveiligheidsplan wordt al gezegd dat het mogelijk is hier 62.400 bezoekers te hebben. Je kunt dus nagaan dat het rapport niet uit verkeersveiligheid geschreven is, het wordt dan een grote chaos.'

'Hopen op boerenverstand'

Buurman Werner Roelofs, die een paar meter naast het weiland woont, is niet te spreken over de gang van zaken: 'Wij voelen ons niet gehoord', aldus Roelofs. 'Wij hopen nu op boerenverstand van de raadsleden.'

'Het ergste vind ik nog de week opbouw en de week afbouw. Dan zit ik letterlijk twee weken tussen de dieseldampen van de aggregaten, voor het gewin van één persoon.' Stoltenberg sluit zich daarbij aan en vindt dat de raad de ogen moet openen: 'Sta niet toe dat er nog meer overlast komt.'

'Aanvraag is overduidelijk'

Bennie Roozegaarde kreeg op de inloopavond de nodige kritiek, maar laat na afloop weten dat geen groot probleem te vinden. 'Er is veel gezegd. Het is een goed initiatief om iedereen zijn woord te laten doen, maar er ligt een aanvraag bij de gemeente en die is overduidelijk.'

Volgens de initiatiefnemer is het nog niet duidelijk om welk soort evenementen het gaat. 'Alles is mogelijk, we vragen alleen een bestemmingsplanwijziging aan.' Belangenbehartiger Dick Teeuwsen geeft aan dat het terrein in eerste instantie alleen gebruikt zal worden om andere evenementen te faciliteren. 'En bewoners kunnen bij elk afzonderlijk evenement bezwaar indienen. Er is veel irritatie, we begrijpen de kritiek, maar proberen de zorgen weg te nemen.'

Eind september duidelijkheid

Op de avond werd geen besluit genomen over het wel of niet toestaan van de vier nieuwe evenementen. De gemeenteraad organiseerde de avond om bewoners de ruimte te geven hun argumenten te laten horen. De raadsleden nemen dit vervolgens mee in hun afweging.

12 september is er nog een commissievergadering over de kwestie. Ook daar zullen weer meerdere insprekers hun zegje doen om de gemeenteraad te overtuigen van hun standpunten. De gemeenteraad komt 26 september met een besluit.