Dwangsommen recreatiepark Epe terecht, zegt Raad van State

De dwangsommen die het college van Epe heeft opgelegd voor illegale bewoning van 14 woningen in recreatiepark De Beekhorst zijn grotendeels terecht. Dat heeft de Raad van State (RvS) woensdag besloten. In één geval is de gemeente in de fout gegaan en is het hoger beroep van eigenaar Bert van Zuuk gegrond verklaard.

Het recreatiepark in Epe werd volgens de gemeente permanent illegaal permanent bewoond, onder andere door arbeidsmigranten. Eigenaar Van Zuuk was het niet eens met de dwangsom en stapte naar de rechtbank. Die verklaarde de bezwaren in november vorig jaar ongegrond. Daarop stapte de campingeigenaar naar de Raad van State.

In twee woningen werden bij een controle in 2017 Roemenen aangetroffen. Volgens de eigenaar was niet duidelijk in welke taal er met hen gesproken is, zodat onduidelijk zou zijn of ze daar woonden.

De gemeente heeft aangegeven dat de controleur Duits en Engels spreekt. De Raad van State vindt dat het niet aannemelijk is dat er vanwege taalproblemen helemaal geen communicatie mogelijk zou zijn geweest.

Beekhorst gestopt

De Beekhorst is inmiddels leeg en de bedrijfsvoering is beëindigd. Maar de beëindiging van de illegale bewoning betekent voor de RvS niet dat de dwangsommen onterecht worden ingevorderd, omdat de illegale bewoning is beëindigd.

Dit omdat het illegaal gebruik pas is gestopt na het invorderen van de dwangsommen.

