NEC in geheim oefenduel kansloos tegen FC Utrecht

Op het kletsnatte trainingscomplex Zoudenbalch in Utrecht opende NEC belabberd. De ploeg van trainer John van den Brom was oppermachtig en vond steeds de vrije speler. NEC, waar Rens van Eijden zijn eerste minuten van het seizoen speelde, kwam overal net iets te laat en liep alleen maar achter de bal aan.

Hoog tempo

De eerste divisieclub probeerde hoog druk te zetten, maar dat mislukte. De ploeg van de trainers Gesthuizen, Bogers en Meijers oogde onrustig in balbezit en konden bij balverlies het hoge begintempo van FC Utrecht niet belopen.

Bahebeck maakte de 1-0 na voorbereidend werk van Klaiber die aan de linkerkant van NEC geen strobreed in de weg werd gelegd. Keeper Job Schuurman van NEC, de invaller voor Matthijs Branderhorst, kon de bal al snel uit het net vissen.

Flemming en Velikonja

Daar bleef het niet bij. NEC, met de nieuwkomers Flemming en Velikonja respectievelijk als schaduwspits en centrumspits, werd compleet overklast tegen een overigens sterk en dynamisch FC Utrecht. Linksback El Karouiani tikte de bal in eigen doel. Nu was het Bahebeck die het de NEC defensie lastig had gemaakt (2-0).

Even later verraste Cerny keeper Schuurman met een schot in de korte hoek en stond het al 3-0. NEC kwam nauwelijks in het strafschopgebied van FC Utrecht en had dus niets te vertellen in het oefenduel.

Hoogveld scoort

Na rust toonde de Nijmeegse club aanvankelijk een ander gezicht. Van Eijden bleef achter in de kleedkamer en NEC speelde een stuk compacter. Met meer lef en agressie in de duel vocht NEC zich een weg naar voren. Dat leidde tot een kopbal op de paal van Velikonja. Flemming, gehuurd van PEC Zwolle, miste de rebound. Middenvelder Niek Hoogveld scoorde daarna na een goede aanval de 3-1.

Na een kwartier nam FC Utrecht de regie weer over, maar veel kansen leverde dat niet op. Totdat St Jago de bal binnenkopte uit een hoekschop en in de slotfase bepaalde Kerk de eindstand nog op 5-1. Dat was ook de eindstand op Zoudenbalch.

Power

'Het verschil in kwaliteit is gewoon te groot, dat zag je zeker in de eerste helft. Het tempo ligt een stukje hoger dan we gewend zijn. En we waren de bal ook veel te snel weer kwijt', reageerde trainer Gesthuizen na afloop. Bij NEC debuteerden de nieuwkomers Flemming en Velikonja. 'Op de training zie je al direct een goed niveau bij Flemming die in principe achter de spits gaat spelen. Hij heeft power en is vast aan de bal. Daarnaast is het een speler die veel voor de goal moet komen. Dat is ook zijn spel.'

'Voor Velikonja was het een ondankbare eerste wedstrijd. Hij kreeg tegen deze tegenstander weinig bespeelbare ballen', had Gesthuizen ook gezien.