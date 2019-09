'Een klap en toen was je weg'; kaarten en bloemen op plek waar Lieke (11) verongelukte

'Een klap en toen was je weg. We kunnen je niet meer zien, maar je blijft voor altijd in ons hart', is te lezen op één van de kaarten die in het gras naast het fietspad zijn geplaatst.

'Ik vind het vreselijk wat er is gebeurd. Elf jaar, wat een leeftijd, veel te jong. Je blijft voor altijd in mijn hart', is te lezen op een andere kaart die tussen verschillende knuffels en bossen bloemen ligt.

De 11-jarige fietsster kwam dinsdag op de Thornsestraat bij Persingen om het leven nadat ze op het fietspad door een auto was aangereden. De wagen kwam daarna meters verderop tot stilstand in een weiland. In de auto zaten twee mensen. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren.

School in rouw

De school waar Lieke op zat, het Citadel College in Nijmegen, heeft vandaag een dag van verdriet beleefd, zo vertelt rector Wouter Middendorp. De leerlingen van de school en de docenten hebben met elkaar stilgestaan bij het overlijden van hun leerling. De klas waar het meisje in zat, heeft begeleiding gehad van een zorgteam. Vanwege de grote belangstelling is er op de tweede locatie van de school een extra herdenkingsruimte ingericht.

'Er was veel verdriet, veel samen, veel vertellen van verhalen, er is een rapliedje gemaakt, en veel tekeningen', zegt Middendorp. 'Er was veel aandacht voor afscheid nemen, samen'. Hoelang de gedenkplekken op school blijven, is afhankelijk van veel factoren. Maar op de derde verdieping van de school wordt een foto van de omgekomen leerlinge bijgezet bij foto's van anderen die eerder zijn overleden.

Behalve haar school is ook carnavalsvereniging De Deurdouwers in Millingen, waar Lieke lid van was, in rouw.

'Dinsdag 3 september werden wij, net als zovelen, overvallen door het vreselijke nieuws dat onze jeugdpage Lieke op 11-jarige leeftijd bij een noodlottig ongeval om het leven is gekomen. Lieke was dit jaar samen met Isa page van Jeugdprins Skip. We hebben haar deze carnaval zien stralen en genieten op hun wagen met de optochten en samen met de Jeugdraad in een van de vele polonaises in het dorp en ver daar buiten', reageert de carnavalsvereniging op het drama.

In de schriftelijke verklaring is verder te lezen dat ze het meisje nooit zullen vergeten. 'Haar vrolijkheid, enthousiasme en lieve karakter zullen wij voor altijd blijven herinneren. Wij wensen met name haar ouders en zus, familie, de vele vrienden maar ook de hele gemeenschap heel erg veel sterkte en kracht toe in deze enorm zware tijd. Abrupt weggerukt uit het leven, maar voor altijd diep geworteld in onze harten en herinneringen.'

