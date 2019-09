De 'Lange Mannen' van het nationaal volleybalteam geven gymles

Het schooljaar kon in Apeldoorn niet bijzonder genoeg beginnen. Donderdag kregen leerlingen van zes scholen gymles van niemand minder dan de 'Lange Mannen', zoals de mannen van het nationale volleybalteam worden genoemd. Over een week begint namelijk het EK Volleybal Mannen en Apeldoorn is één van de speelsteden.

Het EK Volleybal voor Mannen begint op 12 september in Rotterdam, maar verhuist op 21 en 23 september voor de achtste- en de kwartfinales naar Apeldoorn. Volleybalbond Nevobo wilde een extraatje organiseren voor de speelsteden en dus ging de selectie vandaag 'back to school' op verschillende basisscholen in Apeldoorn, Vaassen, Loenen en Ugchelen.

Op De Bongerd in Apeldoorn mochten ze Just Dronkers en Robbert Andringa verwelkomen. 'Ik zag de oproep en was meteen enthousiast. We moesten even de gymzaal vragen of we er terecht konden, maar dat kon', vertelt juf Marinde van de Giessen.

'Alles met het digibord'

Just Dronkers was voorbereid en had geen last van zenuwen. 'Mijn moeder zit ook in het basisonderwijs en die vertelde me dat alles tegenwoordig met het digibord gaat, dus ik ben benieuwd hoe mij dat vergaat.'

Beluister hier de reportage van verslaggeefster Vera Eisink (de tekst gaat daaronder verder):

Ze willen de kinderen laten zien wat zij op een dag meemaken en hoe zij denken over hun normen en waarden. Wat die normen en waarden van TeamNL zijn? 'Hard werken en vooral met elkaar. We doen niks alleen', vertelt Dronkers.

EK promoten

Eerder gaven de dames van het nationale volleybalteam al les. 'Die gingen echt terug naar hun eigen, oude basisschool. Dat is nu niet zo. Hiermee willen we juist naar de speelsteden toe, om het EK te promoten en om de kinderen zelf enthousiast te maken over volleybal', vertelt Kim de Wild van Nevobo.

De andere scholen waar de volleyballers vandaag les gaven, zijn De Kring en Het Web in Apeldoorn, de Eloyschool in Ugchelen, het Gerardus Majella in Vaassen en De Tweede Stee in Loenen.