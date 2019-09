Schuldhulp Arnhem faalt: 'Slechts 2.000 van de 16.000 gevallen in beeld'

Het duurt in Arnhem erg lang voordat inwoners met problematische schulden hulp krijgen. Soms wordt schuldenproblematiek niet eens gezien, terwijl daar wel sprake van is. Dat constateert de adviesraad Werk en Inkomen.

Wethouder Martien Louwers heeft zelf gevraagd om het advies. De conclusies verrassen haar niet, omdat deze aansluiten bij eerdere rapporten. De adviespunten zijn volgens haar opgenomen in de aanbesteding voor de nieuwe schulddienstverlening die volgend jaar start.

Zo wil zij specialistische taken bij de sociale wijkteams weghalen. De wijkteams moeten een monitorende functie krijgen, waarbij een inwoner één hulpverlener krijgt in het hele traject.

Het zichtbaar maken van schulden is volgens Louwers lastig. 'Er zijn naar schatting 16.000 mensen met schulden in Arnhem. Daarvan hebben we er slechts 2.000 in beeld.'

Ze wil hiervoor de samenwerking zoeken met werkgevers die zicht hebben op een eventueel loonbeslag van hun werknemers. Maar ook via scholen. 'Het ROC heeft een fonds beschikbaar voor gezinnen met weinig middelen. Als je daar gebruik van maakt, kan dat bijvoorbeeld een signaal zijn dat er iets aan de hand is.'

Dat een hulptraject vaak lang duurt komt volgens Louwers doordat mensen nu 'stabiel' moeten zijn voor ze in een schuldregeling terechtkomen. 'Dat duurt soms jaren, en vervolgens duurt het nog vijf jaar voor ze uit de schulden zijn.'

Met de constatering van de adviesraad dat mensen met schulden mentaal vaak niet in staat zijn om een bijdrage te leveren aan het traject is VVD-raadslid Karin Kalthoff het niet eens. 'Je moet mensen niet over één kam scheren, ook mensen met schulden niet. De een zal er mentaal doorheen zitten, de ander niet of minder.'

Raadslid Lea Manders (Arnhem Centraal) zegt dat mensen soms van het kastje naar de muur worden gestuurd en daardoor niets meer met de gemeente te maken willen hebben. 'Ze verliezen het vertrouwen. In nood kunnen mensen dan rare sprongen maken of dubieuze dingen doen.'

'Precies de vinger op de zere plek', vindt fractievoorzitter Leo de Groot (Partij voor de Dieren) van het advies. 'Te vaak wordt uitgegaan van de zelfredzaamheid van mensen met schulden. Daardoor verlies je al snel kostbare tijd waarin de problemen alleen maar toenemen.'

