'Het gaat een keer mis', handtekeningen voor fietsbrug over drukke weg bij Aalten

Wim Tijs uit Aalten heeft 146 handtekeningen opgehaald om een oud plan nieuw leven in te blazen: een fietsbrug over de Ringweg (N319) bij Aalten. 'Het gaat een keer mis', waarschuwt Tijs. 'Dan zal het maar een kind zijn dat verongelukt.'

door Domien Esselink

De brug moet verschijnen ter hoogte van de watertoren, maar voorlopig komt er helemaal niets. Het college van Aalten wijst het burgerinitiatief vooralsnog af.

'Vaak gevaarlijke situaties'

Thijs en zijn vrouw steken dagelijks voor een wandeling de drukke Ringweg over en worden telkens met 'gevaarlijke situaties' geconfronteerd, zo hield hij dinsdagavond de politiek in Aalten voor.

'Dan staan ouderen met rollators en kinderen in het midden van de weg, terwijl vrachtwagens voorbij razen. Kinderen steken er over om naar de school in Dale te gaan en ouderen bezoeken de begraafplaats.'

Beste plek

Een fietsbrug ter hoogte van de Romienendiek en Berkenhovestraat is wat Tijs betreft de beste plek. 'Op een tekening van de gemeente staat een oversteek bij de Grevinkweg ingetekend, maar daar heb je veel meer hoogteverschil. En hier steken meer mensen over.'

Ook tijdens de reconstructie van de provinciale rondweg in 2010-2011 is er vanuit de bevolking gevraagd om een fietsbrug aan te leggen. Dat verzoek werd afgewezen en hoewel de provincie eigenaar is van de weg, krijgt het burgerinitiatief van Tijs niet de handen op elkaar van het college.

'Eén ongeluk'

'We hebben naar de praktische kant gekeken: een brug is moeilijk aan te leggen in verband met het hoogteverschil', zegt wethouder Martin Veldhuizen van Aalten. 'Als we kijken naar de ongevallencijfers dan is het gevaar, gelukkig, praktisch te verwaarlozen: één ongeluk met een auto bij de Grevinkweg, geen ongelukken met fietsers.'

Volgens Veldhuizen wordt gecontroleerd of auto's en vrachtwagens harder rijden dan de toegestane 70 kilometer per uur. 'Te hard tijden blijkt niet aan de orde, dat valt mee.'

Er is nog een argument dat het college in acht neemt: de financiën. Hoewel de provincie de wegbeheerder is, ontkomt Aalten er volgens de wethouder niet aan bij een eventuele aanleg van een fietsbrug 'voor een belangrijk deel' mee te betalen aan de aanleg. Zeker waar het gebruik van gemeentelijke grond betreft.

Fietstunnel

Het pleidooi van Tijs om een fietstunnel aan te leggen als een fietsbrug niet haalbaar lijkt, mede vanwege een te sterk hellingspercentage van de brug voor fietsers en scootmobiels, dan ook kansloos. Wethouder Veldhuizen: 'Bij een tunnel moet je behoorlijk naar beneden en weer omhoog. Ik betwijfel of een tunnel kans van slagen heeft.'

Desondanks geeft Tijs nog niet op. Hij hoopt dat de gemeenteraad van Aalten over twee weken het burgerinitiatief wél steunt en bij de provincie gaat lobbyen. 'Volgens premier Rutte zit er veel geld in kas en de economie draait goed, daarom moet het nu gebeuren en niet wachten tot er een ongeluk gebeurt. Dit gaat puur om veiligheid.'

Wachten op onderzoek

De wethouder wijst op het overleg met de provincie. 'De weg wordt in 2020 door de provincie aangepast, zo komt er een inhaalstrook om trekkers in te halen', zegt Veldhuizen.

'We wachten ook het onderzoek naar een doorgaand fietspad af en kijken dan binnen de mogelijkheden wat mogelijk is. We hopen daarover in oktober of november met nieuws naar buiten te kunnen komen.'

