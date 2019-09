Geesteren is schoon, nu de rest van de provincie nog

Het idee voor de app ontstond in 2017, nadat De Boer van zijn racefiets viel. 'Mijn fysiotherapeut adviseerde me tijdelijk te stoppen met fietsen en te gaan wandelen. Ik heb eigenlijk een hekel aan wandelen, maar ik bleek een nog veel grotere hekel aan zwerfvuil te te hebben.'

Samen opruimen

Door tijdens het wandelen met een grijper zwerfvuil op te rapen, zet hij die ergernis om in iets positiefs: een schone leefomgeving. 'Geesteren werd in 2017 door het programma Zomer in Gelderland verkozen tot het mooiste dorp van Gelderland. Dat wisten we hier al, maar dat wil nog niet zeggen dat het ook het schoonste dorp is. Met dit project is daar verandering in gekomen.'

In de app zie je anderen zwerfvuil opruimen. Dat geeft volgens De Boer het gevoel dat je samen iets bereikt. 'Is het een rotzooi, dan wordt de rotzooi alleen maar groter. Dat kan iedereen bevestigen. Als het eenmaal opgeschoond is, blijft het ook opvallend langer schoon.’

Herman Arentsen (81) uit Ruurlo is één van de app-gebruikers. Foto: Omroep Gelderland

Herman Arentsen (81) uit Ruurlo is één van de deelnemers. Hij ruimt al twintig jaar zwerfvuil op. Voor dit project schafte hij zelfs een mobiel aan. 'Ik haal meer afval uit de berm dan dat ik aan dagelijks boodschappen koop.'

Landelijke ambitie

De app mag inmiddels een succes heten. Hij wordt gebruikt door zo'n 150 mensen, waarvan het grootste deel uit Berkelland komt. Dat zorgde ervoor dat op 5 augustus alleen al in die gemeente een gebied van 129 kilometer werd schoongemaakt.

Jaap de Boer wil niet alleen dat Berkelland in 2020 aantoonbaar de schoonste gemeente van ons land is, maar hij wil de app ook landelijk uitrollen. 'We hebben de intentie om met deze opzet ieder dorp, buurt of gemeente helemaal groen te maken.'

Hoe werkt de app?

Je downloadt de app en installeert ook Strava. Hierdoor worden de gps-signalen van je mobiel geregistreerd en wordt je route bijgehouden. Op de app zie je allemaal groene lijntjes met namen, van andere deelnemers die zwerfvuil vrijwillig opruimen. Als er na een maand dezelfde route niet is gelopen, kleurt de lijn oranje en weet je dat er weer geraapt kan worden.