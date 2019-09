VIDEO | 90 jaar bloemencorso: van eenvoud naar technische hoogstandjes

'Ik hoop dat we in de top vijf eindigen', zegt Lambert ten Have. Hij is lid van de technische ploeg bij corsogroep Teeuws en verantwoordelijk voor de techniek en de bewegende onderdelen op de wagen. 'Je wilt als groep wel aan een wagen werken waar iedereen plezier aan beleeft. Iedereen wil een eerste prijs halen, maar dat blijft elk jaar weer een uitdaging.'

Teeuws won de afgelopen twee jaar het corso in Lichtenvoorde met 'Toccata und Fuge' en de wandelende Chinees met de naam 'Licht Transport'. Laatstgenoemde wagen werd zelfs uitgeroepen tot mooiste corsowagen van Nederland. 'Ik word daar nog steeds mee geconfronteerd', zegt Ten Have. 'Dan laat ik de filmpjes zien die van de wagen zijn gemaakt en ben ik daar ontzettend trots op.'

Tekst gaat verder onder de reportage.

Zwarte magie

Dit jaar kiest Teeuws als thema voor 'Zwarte magie'. Het is een bezweringsritueel waarbij de werkelijkheid wordt gemanipuleerd met behulp van speciale objecten die in de wagen verwerkt zijn. Ten Have zit tijdens het corso binnen in de wagen om de onderdelen te laten bewegen. 'Via twee camera's kan ik meekijken op het parcours', vertelt hij.

'Met de hendels kan ik de armen of het hoofd laten bewegen. Daar probeer ik ook variatie in aan te brengen tijdens de optocht', gaat hij verder. Naast Ten Have zal er nog iemand binnen in de wagen plaatsnemen om alle onderdelen aan het bewegen te krijgen.

Tekst gaat verder onder de foto.

'Je moet met de tijd mee'

Martin Harbers is lid vanaf het eerste uur bij Teeuws en heeft de corsowagens de afgelopen tientallen jaren zien veranderen van eenvoudige wagens naar technische hoogstandjes. 'Het was vroeger een stuk kleiner en daar waren we eigenlijk wel tevreden mee', zegt Harbers. 'Je moet met de tijd mee en je ziet dat het corso nu tot iets groots is uitgegroeid. Dat houd je niet voor mogelijk.'

Harbers herinnert zich nog dat tijdens de beginjaren van Teeuws er bijna geen steigers nodig waren om de corsowagen te bouwen. 'We stonden er met trapladdertjes omheen en we hadden een vloer waar de attributen op kwamen te staan', zegt Harbers. 'Daar kwam dan bijvoorbeeld een paard of een aardbol op te staan en daar werden de dahlia's op gespijkerd.'

Tekst gaat verder onder de foto.

Naarmate de jaren vorderden, kwam er volgens Harbers steeds meer figuratie op de wagen. 'De laatste jaren zie je echt de ontwikkeling van de hydraulica en bewegende delen', zegt Harbers. Dat techniek steeds belangrijker is geworden op een corsowagen, onderschrijft ook Ten Have.

'Het is een toegevoegde waarde. Je krijgt meer interactie en spektakel op de straat, maar het moet wel passen bij het onderwerp', zegt hij. Om je als corsogroep daar elke keer weer in te vernieuwen is lastig volgens hem. 'Dan reizen de kosten de pan uit en dat is niet betaalbaar voor ons als corsogroep.'

Corsovirus

Martin wil als nestor van de corsogroep de komende jaren langzaam naar de achtergrond verdwijnen. 'Ik lig nog wel eens op de bank en dan zeggen mijn vrouw en kinderen dat ik toch weer mee moet naar de corsowagen. Dat valt niet altijd mee', lacht Harbers. Toch blijft het bouwen van een corsowagen volgens hem een virus waar je mee besmet moet raken.

'Als je eenmaal de smaak te pakken hebt, dan laat het je niet meer los. Zeker als je kijkt naar deze week, dan ben je van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat hier bij de wagen', zegt Harbers.



Het bloemencorso van Lichtenvoorde trekt komende zondag vanaf 14.00 uur door de straten. Met achttien grote corsowagens met duizenden dahlia's is Lichtenvoorde het op één na grootste dahliacorso ter wereld.