Vervuilde grond bij woonwagenkamp illegaal, zegt gemeente Arnhem

De vervuilde grond bij het woonwagenkamp aan de Bethaniënstraat in Arnhem ligt daar illegaal. Dat laat het college van burgemeester en wethouders van Arnhem weten in reactie op raadsvragen.

Pal naast het woonwagenkamp ligt een wal met vervuilde grond. De grond is daar midden jaren '80 gestort en afgedekt met een toplaag. Destijds werd met de provincie Gelderland afgesproken dat de vervuilde grond er drie jaar zou mogen blijven liggen. Later zou deze termijn verlengd zijn met nogmaals drie jaar.

De vervuilde grond is echter daarna nooit verwijderd. In antwoord op vragen van de gemeenteraadsfractie van de SP geeft het college van B&W aan dat de situatie als illegaal te beschouwen is.

Hekken

Bewoners van het woonwagenkamp trokken herhaaldelijk aan de bel. Zij vrezen de gezondheidsrisico's. Uit metingen blijkt dat de afdeklaag op een aantal plekken verontreinigd is met lood. Om die reden plaatste de gemeente onlangs hekken rondom de wal. Daarmee moet voorkomen worden dat spelende kinderen in aanraking komen met de grond.

De bewoners van het woonwagenkamp willen dat de gemeente Arnhem zo snel mogelijk komt met een andere locatie in buurt waar ze naartoe kunnen verhuizen.

Nog in gesprek

In antwoord op de vragen van de SP laat het college van B&W weten dat de gemeente nog in overleg is met de woonwagenbewoners en dat er contact is met de provincie Gelderland over een oplossing voor de vervuilde grond.