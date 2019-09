'We moeten keihard aan de slag bij NEC', zegt directeur Wilco van Schaik

NEC heeft een betalingsachterstand van ruim 240.000 euro bij de gemeente Nijmegen, zo werd dinsdag duidelijk. Directeur Wilco van Schaik is wel blij dat dit nu wereldkundig is. 'Nu weet iedereen, ook degenen die het nog niet wisten of wilden weten, dat we keihard aan de slag moeten bij NEC.'

Volgens Van Schaik zit NEC financieel in zwaar weer. 'We moeten heel hard werken met elkaar om het elk jaar rond te krijgen. De liquiditeit in ons bedrijf heeft continu alle aandacht en dus gaan we hier tactisch mee om.'

'En dit houdt in dat in bepaalde perioden van het jaar je liquiditeit onder druk komt te staan en je langere betalingstermijnen moet aanhouden. Dit zie je wel vaker bij een BVO. En dus ook bij ons.'

Zie ook: NEC heeft huurachterstand van ruim 240.000 euro, gemeente wil geld zien

Hij vervolgt: 'Het stadion is daarnaast een enorme kostenpost voor ons. Een hele zware last, waarvan ik al eerder zei, met het groot onderhoud erbij, eigenlijk veel te zwaar voor deze club. Dus zijn de periodieke facturen van de gemeente hoog en loopt dat snel op als we iets later betalen. We hebben de gemeente aangegeven hoe dit komt en dat we er hard aan werken dit weer snel op orde te krijgen. Maar ook eerlijk gezegd dat dit seizoen een lastig seizoen is.'

Transferbedrag Ferdi Kadioglu niet overgemaakt

NEC-directeur Wilco van Schaik vertelt tenslotte dat Fenerbahçe al maanden niet de transfersom van Ferdi Kadioglu overmaakt. 'Een grote tegenvaller. Dit is een enorme achterstand van betaling waar wij mee te kampen hebben. Wat ook weer zijn invloed heeft op onze betalingen.' Met de transfer van Kadioglu was naar schatting zo'n twee miljoen euro gemoeid.