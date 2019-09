'Recreatie over de rug van de natuur'; struinpad Wijchen blijft heet hangijzer

door Rob Haverkamp en Thomas Overdijk

En zo is een patstelling geboren. Want wie heeft er gelijk? Er wordt gezwaaid met rapporten en argumenten gaan over en weer. En dat al lang. De betrokkenen zijn het al meer dan een jaar oneens. In het voorjaar van 2020 checkt de provincie of het struinpad wel aan de juiste wetten en regels voldoet.

Het is flink opletten als je iets in het park wilt realiseren. Vorig jaar bouwde de gemeente op initiatief van jongeren een skatebaan in het park. Die is toen net voor de bouw verplaatst omdat hij op een oversteekplaats van dassen was geplaatst.

Herinrichting

Het park gaat op de schop omdat het volgens de gemeente Wijchen te weinig aantrekkelijk is om er te recreëren. Er wordt nu gesnoeid voor wat doorkijkjes en er wordt een natuurlijke vijver aangelegd. En zo komt er bijvoorbeeld ook een trim-/hardloopbaan, wat nieuwe wandelpaden, natuurlijke speelelementen, bankjes, nieuwe bloemen en planten en bijenhotels. Voor december moet het klaar zijn.

Op dat struinpad na dus. Het plan vindt iedereen prachtig, maar dat pad dus niet. Kernachtig Wijchen, het CDA en Wijchen Lokaal vroegen in 2018 een struinpad aan bij de provincie. Mensen kunnen dan zonder moeite een rondje om het Wijchens Meer lopen. Eigenlijk zou die nieuwe route al mee worden genomen bij de huidige herindeling van het park, maar dat werd vanwege de ambtelijke molens te lastig.

Volgens vereniging Natuur en Milieu in Wijchen kun je nu al prima langs het meer wandelen. 'Je hebt zes kilometer waar je er wel langs kunt lopen en 300 meter waar je dat niet kunt', zegt Theo Hesen van die vereniging. 'Die paar procent van de meeroever, die hebben we heel graag voor de dieren.'

'Pad kan best'

Wijchense politici menen dat extra stukje struinpad langs het meer in het Oosterpark de natuur helemaal niet verstoort. 'Dat gaat prima samen', stelt Martijn Verharen. Hij zit in de gemeenteraad als lid van Kernachtig Wijchen. 'Dat blijkt ook in veel andere gebieden dat het helemaal geen probleem is. Het is ook heel vreemd eigenlijk, dat het hier nu in één keer zo'n groot probleem is.'

En zo houdt een struinpad de gemoederen in Wijchen nu al lang flink bezig. 'Ja, dat klopt', zegt Theo Hesen. 'Plaatselijke politici vinden dat ze daar hun stem over moeten verheffen. De heren willen dat struinpad over dassentunnels heen leggen, langs takkenhopen waar bunzings in wonen, dus je krijgt van de provincie van zijn levensdagen geen ontheffing.'

De politici menen dat de provincie wel akkoord gaat en baseren zich daarbij op de rapporten die over het pad zijn geschreven. Op de stelling van de vereniging Natuur en Milieu dat die ontheffing er nooit komt reageert Verharen nuchter: 'Als het niet mag vanuit de wetgever, de provincie, ja dan houdt het natuurlijk op'.

