Nijmegen streamt voortaan alle raadsvergaderingen

Bij vergaderingen in de Nijmeegse raadszaal kon het al: meekijken met een videoverbinding. Maar dat was Paul Eigenhuijsen van de lokale partij VoorNijmegen.NU niet genoeg. Dus kan iedereen vanaf deze woensdag alle vergaderingen van de gemeenteraad, ook die buiten de raadszaal, vanaf afstand meekijken.

door Rob Haverkamp

'Politiek dient open, transparant en toegankelijk te zijn', zo stelde Eigenhuijsen begin dit jaar in een initiatiefvoorstel. 'Dat betekent dat elke vergadering in principe openbaar is. Dat elke vergadering door iedereen bijgewoond en gevolgd moet kunnen worden. Dat moet fysiek in het stadhuis maar ook online. Elke vergadering moet live met beeld en geluid online gestreamd worden.'

Alleen geluid lastig om te volgen

Dat gebeurt nu, want de gemeenteraad is het met hem eens. Voortaan hangen er ook camera's in andere vergaderkamers dan de raadszaal. Meeluisteren met de vergaderingen in die kamers kon al wel. Maar volgens de fractievoorzitter van VoorNijmegen.NU was het dan knap lastig om alles te kunnen volgen.

Als er bijvoorbeeld een presentatie van iets op een beeldscherm was om het onderwerp toe te kunnen lichten, kreeg een luisteraar van de vergadering daar niets van mee. Het gebeurde weliswaar regelmatig dat de voorzitter van een gespreksronde vertelde dat hij iemand ter bevestiging zag knikken, maar alles wat de voorzitter niet benoemde, bleef voor de mensen die meeluisterden volstrekt onduidelijk.

De gemeenteraad van Nijmegen start vanaf woensdag met het uitzenden van alle inspraakrondes en gespreksrondes tijdens de politieke avond, in zowel beeld als geluid.