Tante Rikie met pensioen: 'Het werd me te zwaar'

'Het werd me te zwaar', vertelt ze in haar huis in Hummelo. 'Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, en dat vier dagen achter elkaar. Dat is veel te lang.'

We gingen dinsdag langs bij Tante Rikie. De tekst gaat verder onder de video.

Het idee om te stoppen, spookte al een tijdje door haar hoofd. 'Anders was ik een jaar later gestopt. Maar de jongens hebben me gezegd: stop er nu maar mee, dan gaan we volgend jaar groot feest vieren.'

'Ik blijf gewoon komen'

Het besluit laat haar niet onberoerd. 'Vanochtend is het naar buiten gebracht en kreeg ik het even te zwaar', zegt ze met tranen in haar ogen. 'Voor de jongens zal het ook wel moeilijk worden, maar voor mij helemaal.'

Maar ze verdwijnt niet helemaal uit beeld, belooft ze. 'Ik blijf gewoon naar de Zwarte Cross komen.' Een opvolger krijgt ze niet. 'Ze willen dat niet hebben. Er is maar een Tante Rikie, en dat ben ik.'

'Genieten van het leven'

Het nieuws van dinsdag overvalt de meeste inwoners van Hummelo. 'Oh, echt? Maar ze is toch een icoon voor de Zwarte Cross? Hoe willen ze dat dan gaan doen?', reageert iemand. 'Ze is natuurlijk al 70', zegt een ander. 'Dus dan wordt het wel tijd om een beetje kalmer aan te doen. En te genieten van het leven.'

Maar er is ook nog twijfel over het nieuws. Het festival is niet vies van een publiciteitsstunt. 'Ik geloof het niet meteen dat ze stopt. Ze vindt het veel te mooi om in de publiciteit te zijn', klinkt het.

