Duizenden bezoekers op Stadsfeest Doetinchem, organisatie snakt naar meer

'Ik denk dat we weer goed in de lift zitten', vertelt Niels Teunissen, locatiemanager van het Stadsfeest. Zo'n drieduizend jongeren vermaakten zich met name donderdag- en zaterdagavond bij de D-toren, terwijl duizenden andere bezoekers genoten van alle overige activiteiten in en om het stadscentrum.

Voor Günter Giesen was het na zeventien jaar zijn laatste Stadsfeest als organisator. Hij ontving van de gemeente een zilveren eremedaille voor zijn inzet. Hij geeft aan dat het feest door de jaren heen flink is veranderd. 'We hebben natuurlijk hele grote namen gehad', begint Giesen, die onder meer betrokken was bij boekingen, podium en presentatie. 'Tot aan die roemruchte diefstal. Toen waren we terug bij af. We moesten opnieuw gaan bouwen.'

100.000 euro gestolen

In 2013 is 100.000 euro gestolen. Die diefstal is de organisatie van het Stadsfeest bijna te boven. 'Het is wel een van de grotere evenementen in Doetinchem, dus daar mogen ook de landelijke artiesten optreden', vindt Teunissen.

De tijd dat grote namen als Guus Meeuwis, Waylon en Ellen ten Damme op het feest staan, moet volgens hem binnen enkele jaren weer terugkeren. 'Daar willen we naartoe, maar wel met beleid.' Giesen heeft vertrouwen in de toekomst: 'Er is voldoende ruimte om het Stadsfeest te laten groeien, zonder dat het uit z’n voegen barst.'