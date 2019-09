Máxima maakt rondje door de Achterhoek: 'De tijd vliegt voorbij'

De aankomst van Máxima in Toldijk (de tekst gaat verder onder de video):



Op de basisschool was Máxima aanwezig bij de lancering van de Nationale AI-cursus Junior. De cursus is ontwikkeld om kinderen tussen de tien en veertien jaar de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie te laten ervaren aan de hand van interactieve opdrachten en voorbeelden uit hun belevingswereld.

Volgens directeur Jan Burgers van de school maakten de leerlingen zich niet zo druk over de komst van de koningin: 'Ze zijn zenuwachtiger voor alle cameraploegen en journalisten dan voor Máxima', lacht hij.

'Het was superbijzonder', zegt juf Heidi na het bezoek van Máxima. De koningin was een half uur in haar klas. 'Er komen zoveel indrukken op je af. Je kijkt ook even de klas rond, want je wil genieten van die koppies die ook helemaal onder de indruk zijn. Ze waren trouwens heel braaf, ik hoop dat ze dat vanmiddag ook nog zijn', lacht Heidi. 'Het was heel leuk om mee te maken. De tijd vliegt voorbij.'

De koningin vervolgde haar tour met een bezoek aan bibliotheek West-Achterhoek in Doetinchem. Hier kreeg ze uitleg over het belang van kennis over AI voor iedereen en over de vraag hoe een zo divers mogelijk publiek kan worden aangesproken. Bibliotheken in heel Nederland bieden vanaf 4 september de Nationale AI-cursus voor volwassenen en de Nationale AI-cursus Junior aan.

Grote wens

Tot slot ging de koningin nog naar Beltrum. Voor familiebedrijf Groot Zevert in Beltrum was het bezoek van Máxima een grote wens die uitkomt. Ze opende er officieel de Groene Mineralen Centrale die mest en andere organisch restafval verwerkt tot biogas en nieuwe bruikbare stoffen voor de landbouw. De afgelopen dagen hield het bedrijf grote schoonmaak om Maxima een goed ontvangst te kunnen geven.

