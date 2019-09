Vitesse-coach Leonid Slutksiy houdt geen fijn gevoel over aan slot transfermarkt

Slutskiy is even niet te benijden bij Vitesse Foto Wil Kuijpers

door Richard van der Made

Het is voor iedere club een lastige spagaat. De ambities overeind houden, maar tegelijkertijd je beste spelers (moeten) verkopen om de inkomsten te kunnen verhogen. Voor Vitesse is het al jaren een heikele kwestie en soms een duivels dilemma. De twee Russische eigenaren die de club tot nu toe had, pompten al tientallen miljoenen euro's in de Gelderse club, maar willen na investeringen ook geld terugzien.

Financiële argumenten

Zeker dit seizoen is van bovenaf de opdracht dat transfers in principe niet opnieuw geïnvesteerd mogen worden . De ervaren Slutskiy wist ook maar al te goed dat een toptransfer bittere noodzaak was voor Vitesse. De clubleiding had dan ook geen keus toen Zenit Sint Petersburg zich zondag nog concreet meldde voor de Rus Vyacheslav Karavaev. Financiële argumenten wogen in dit geval vele malen zwaarder dan de sportieve.

Mokerslag

De verkoop van rechtsback Karavaev kwam als een geschenk uit de hemel. Vitesse, momenteel verrassend koploper van de eredivisie, kampt met forse tekorten in de begroting. Over het vorig boekjaar stevent de club af op een miljoenverlies. Maar in sportief opzicht is het vertrek van karakterspeler Karavaev opnieuw een mokerslag na de eerdere transfer van sleutelspeler Thulani Serero.

Geen kans

De Rus is eerlijk nu de markt op slot zit en draait er niet omheen. 'Zenit kwam met een fantastisch aanbod, zegt Slutksiy over het exorbitante verkoopbedrag dat naar verluidt tussen de 7 en 8 miljoen euro ligt. 'Ongelooflijk veel geld voor een club als Vitesse. We hadden geen kans om nee te zeggen. Maar het is tegelijkertijd ook een pijnlijk moment.'

Vijf verdedigers

Slutskiy baalt nu hij zit opgezadeld met een ingekrompen defensie die al aan de smalle kant was. De balans in de selectie ontbreekt. 'Ik heb nu vijf verdedigers voor vier posities', lacht de coach er een beetje bij. 'We hebben geen vervanging kunnen vinden, omdat er nog maar twee dagen over waren. Dan is het niet makkelijk. Ik heb daarom mijn twijfels over onze verdediging.'

Max Clark

'Fingers crossed', maakt Slutskiy een gebaar om nog maar eens te onderstrepen hoe wankel de situatie achterin is geworden. Voor de twee backposities heeft Vitesse in feite alleen nog Max Clark en Julian Lelieveld over. Clark doet het goed, maar is op dit moment geblesseerd en lijkt ook geen echte linksback. Lelieveld is nog niet gewend aan de speelwijze van Slutskiy na een overigens sterke verhuurperiode bij eerste divisieclub Go Ahead Eagles.

Max Clark in betere tijden, nu is de Engelsman geblesseerd (foto Broer van den Boom)

Bazoer voor Serero

'Komen er blessures of schorsingen, hebben we direct een probleem. Als we op tijd vervanging hadden gevonden voor Karavaev, was ik tevreden geweest. Dan was het ook wel normaal geweest, want we hebben op zich genoeg spelers. Zeker in de aanval inderdaad. Maar nu heb ik wel twijfels. Serero wisten we, daar hebben we in de zomer ook op kunnen anticiperen met Bazoer', weet Slutskiy.

Ontwikkelen en verkopen

Spelers voor een 'zachte prijs' ophalen, ontwikkelen en met winst doorverkopen. Dat is de strategie bij Vitesse onder leiding van oliemagnaat Valery Oyf. Tegen die achtergrond is Slutskiy ook gehaald. 'Ontwikkelen en verkopen', is mij duidelijk gezegd toen ik hier kwam. Afhankelijk van de prijs is iedereen te koop. Dat heeft met financiële problemen niet veel te maken, maar is belangrijk voor het budget en de toekomst. Het is onze situatie en het is wie we zijn. We zijn geen Ajax of PSV.'

Weinig huur

Slutskiy ziet tot slot ook een voordeel dit seizoen. 'We hebben voor Vitesse begrippen weinig gehuurde spelers. Met Musonda, Obispo en Grot zijn dat er maar drie. We ontwikkelen onze spelers dus voor de club Vitesse en niet meer voor anderen. Het kapitaal staat op het veld en dat is goed.'

Geen verrassing

'Jonge spelers van de Academie moet ik beter maken en als het kan inpassen. Maar het is moeilijk om dat hand in hand te laten gaan met resultaat en ambities. Odegaard was onze beste speler vorig seizoen en hij vertrok. Nu zijn Karavaev en Serero weg. Maar grote verrassingen zijn dat niet. Ieder jaar verliezen wij spelers. Zoals ik zei, dat hoort ook bij Vitesse.'