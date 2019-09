Hoera! De trolleybus in Arnhem is 70 jaar

De bus verving de tramlijnen die tijdens de Slag om Arnhem grotendeels werden vernield. Vandaag wordt de historische gebeurtenis gevierd met de opening van een tentoonstelling over de trolley in de Rozet, en het nabootsen van de opening van de eerste trolleybus op 5 september 1949.

Geen uitstoot

Waarom kreeg de trolley eigenlijk de voorkeur boven bijvoorbeeld een bus? 'Tot 1970 was dat het verschil in comfort. Een trolley was veel comfortabeler dan een dieselbus, die rammelde en stonk', zegt Herman Wilmer van de Stichting Trolleymateriaal Arnhem.

Later gaf het milieuvoordeel de doorslag dat niet meer van het systeem werd afgestapt. 'Een trolley heeft helemaal geen uitstoot en is geluidsloos', legt Wilmer uit.

Trolley 2.0

Inmiddels experimenteert de gemeente Arnhem met de 'Trolley 2.0': een bus die tien kilometer kan rijden zonder stroom van de bovenleiding. Een accu slaat de elektriciteit op waardoor geen continu contact met de bovenleiding nodig is. De ouderwetse trolleytechniek ligt hiermee juist weer in lijn met de roep om duurzame alternatieven in het vervoer.

De nieuwe techniek kan in de toekomst toegepast worden voor langere ritten in het streekvervoer, zoals van Arnhem naar Wageningen of Huissen. Bert Companjen van de Stichting Trolleymateriaal Arnhem heeft daarom nog steeds vertrouwen in de relevantie van de bus. 'Dat is de toekomst. Het is wel een trolleybus, want elektrisch.'

De stichting houdt zich bezig met het beheren en herstellen van het erfgoed van Arnhems Openbaar vervoer en is in bezit van een aantal oude trolleybussen, die vandaag ook te zien zijn in het centrum van Arnhem.

Typisch Arnhems

De trolley werd maar in drie steden in Nederland ingevoerd: Nijmegen, Groningen en Arnhem. Voor Rotterdam en Amsterdam waren er plannen, maar deze werden nooit uitgevoerd. In de jaren zestig stoppen de trolleylijnen in Nijmegen en Groningen. Arnhem is de enige stad die volhield. Maar uniek in de wereld is het zeker niet, zegt Companjen. 'In het buitenland zijn er nog driehonderd steden waar de trolleybus rijdt.'

Zaterdag 14 september is er ter gelegenheid van het jubileum ook nog een open dag en informatiemarkt op de oude tramremise aan de Westervoortsedijk over het verleden en toekomst van de trolleybus. De tentoonstelling in de Rozet is gratis toegankelijk en te zien op de derde verdieping.