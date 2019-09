Verzet tegen komst radar van Defensie groeit

Woensdag praat de Vaste Kamercommissie Defensie over het besluit van staatssecretaris Barbara Visser om de Rijkscoördinatieregeling toe te passen voor de komst van het radarstation bij Herwijnen. Die regeling houdt in dat de Rijksoverheid de regie pakt bij de plannen en lokale overheden buitenspel worden gezet.

Groep bewoners woensdag naar Den Haag

Een groep kritische bewoners uit Herwijnen gaat woensdag naar Den Haag om een debat over de kwestie bij te wonen. Onder hen is Ruben van der Horst, oud-student aan de TU Delft. Samen met andere bewoners maakt hij zich zorgen over de komst van de Defensie-radar, met name als het gaat om de gevolgen voor de gezondheid door straling.

Van der Horst benadrukt dat de nieuwe radar van Defensie niet de enige bron van straling is voor de omgeving. Op het terrein staat nu al de buienradar van het KNMI. Herwijnen heeft ook nog te maken met straling van radars op schepen die op de Waal varen.

Volgens van der Horst zijn de normen voor straling in buurlanden strenger dan in Nederland. Hij pleit er voor om dezelfde normen ook in Nederland door te voeren.

Bewoners hebben steun van de gemeente

De bewoners van Herwijnen die tegen de komst van de radar zijn, hebben de gemeente aan hun kant. West Betuwe weigert medewerking aan het plan van Defensie. Tweede Kamerleden John Kerstens (PvdA) en Sadet Karabulut (SP) bezochten Herwijnen maandag. Volgens Van der Horst is er door hen goed naar de inwoners geluisterd en worden de zorgen over de gevolgen voor de volksgezondheid serieus genomen.

Naast de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer kritische vragen gesteld aan de staatssecretaris. Met name over het paardenmiddel van de Rijkscoördinatieregeling, waarbij de gemeente en de bevolking buitenspel worden gezet.

Radar nodig op die plek

De militaire radar in Herwijnen moet de verouderde post in Nieuw-Milligen vervangen. Nieuw-Milligen is volgens de staatssecretaris minder geschikt voor nieuwbouw, omdat deze post niet gunstig ligt voor een goede landelijke dekking.

Daarnaast bestaan er plannen voor windmolenparken in Flevoland. Deze parken zouden het radarbeeld in Nieuw-Milligen verstoren. Herwijnen is dan een goede plek om een goede landelijke radardekking te krijgen. Tegenstanders benadrukken dat er niet naar alternatieven gekeken is.

Defensie gaat toch onderzoek doen naar alternatieve locatie

Defensie gaat alsnog onderzoek doen naar een alternatieve locatie voor de radar. Dat is duidelijk geworden in het gesprek dat de gemeente West Betuwe met de staatssecretaris heeft gehad. Daarbij wordt gekeken of de radar op een andere plek ook optimaal functioneert.

In het gesprek hebben burgemeester Keereweer en wethouder Hartman opnieuw hun zorgen geuit. Ze hoorden dat TNO de cumulatieve effecten van meerdere radars onderzoekt en dat de resultaten worden gedeeld. Verder is afgesproken om de communicatie over het plan te verbeteren.

De Vaste Kamercommissie Defensie vergadert woensdag om 13.30 uur.