Bewoners van verzorgingshuis overstelpt met kaarten, Japie trots op 'mooie dames'

In juli deed coördinator welzijn Yolanda Kooijmans een oproep in het programma Gelderland Helpt aan alle mensen die op vakantie gingen om een kaartje te sturen naar de ouderen van het Gasthuis. 'Veel mensen gaan lekker op vakantie, maar onze ouderen kunnen niet meer op vakantie. Hoe leuk is het dan om toch een kaartje te krijgen van iemand, zodat je weet dat niet vergeten wordt', zei ze.

Op de oproep voor kaarten voor de bewoners kwamen al vrij snel kaarten binnen. Inmiddels staat de teller op achthonderd kaarten. Yolanda: 'We wisten van tevoren niet waar we op moesten rekenen. We hoopten in ieder geval op honderd kaarten, voor iedere bewoner één kaart, maar aan onze oproep is massaal gehoor gegeven. We zijn er echt heel blij mee.'

De tekst gaat verder onder de foto.

Dankbaar

Ook de bewoners zijn de kaartenstuurders erg dankbaar. 'In de ochtend aan tafel werden de kaarten voorgelezen. Dat was hartstikke leuk,' vertelt mevrouw Reijmers. Door het zien en lezen van de kaarten kwamen bij veel bewoners weer leuke herinneringen naar boven aan hun eigen vakanties. 'Ook zorgde het voor andere gespreksstof aan tafel', zegt Yolanda.

Voor bewoner Japie Mulder kan de kaartenactie ook niet meer stuk. Hij vroeg namelijk om kaarten met mooie dames, om een beetje uit de sleur te komen en dat leverde de nodige leuke kaarten op: 'Japie heeft heel veel persoonlijke kaarten gekregen, hij bloeide er helemaal van op. Iedere kaart liet hij trots aan iedereen zien.'

De tekst gaat verder onder de foto:

Mevrouw Reijmers is blij met de kaarten. Foto: Omroep Gelderland

Iedere kaart is bijzonder

Inmiddels hangt het hele Gasthuis van Millingen vol met kaarten. Het is een geslaagde actie, vindt Yolanda. 'Vaak wordt er gezegd dat onze samenleving steeds individueler is geworden, maar als je kijkt hoeveel mensen de afgelopen maanden de moeite hebben genomen om een onbekende een kaartje te sturen, dan laat dat zo'n andere kant zien. Mensen hebben echt de moeite genomen en dat maakt iedere kaart bijzonder.'

De tekst gaat verder onder de video.

Hoewel de vakantie voor veel mensen inmiddels ten einde is, vinden de bewoners het leuk om kaarten te blijven ontvangen. Het is natuurlijk nog steeds mogelijk om de ouderen een kaart te sturen:



Bewoners Gasthuis Millingen

St. Willibrordstraat 1

6566 DD Millingen aan de Rijn.

Gelderland Helpt is een platform van Omroep Gelderland waarbij hulp gevraagd en gegeven wordt. Via radio, tv, internet en social media geeft Gelderland Helpt bekendheid aan de vragen, oproepen of het aanbod van Gelderlanders.