Meisje (11) overleden na aanrijding met auto bij Persingen

De scholier, die op een fiets zat, kwam in aanrijding met een auto. 'Ze is overleden op de plaats van het ongeluk', zegt een woordvoerder van de politie. Het slachtoffer is volgens de politie een leerlinge van het Citadel College in Nijmegen.

Bij het incident raakte een tweede meisje licht gewond. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Auto in weiland

Bij het ongeluk was een auto betrokken. Die is meters van de weg geraakt en kwam in een weiland naast het fietspad terecht. In de auto zaten twee personen. Over hun identiteit is niks bekendgemaakt. Beide inzittenden hebben lichte verwondingen, meldt de politie.

Het is nog niet duidelijk hoe het zo mis heeft kunnen gaan. De Thornsestraat is de komende uren dicht voor onderzoek. Er vliegt een drone rond om het ongeluk in kaart te brengen.

De familie van het slachtoffer is inmiddels in kennis gesteld.