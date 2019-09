Bebloede man roept naar agenten: 'Sorry, I killed my girlfriend'

Agenten zijn 21 oktober vorig jaar in Culemborg druk met een weggelopen hond als in de Herenstraat opeens een bebloede man naar hen toe komt rennen die roept: 'Sorry, I killed my girlfriend' (sorry, ik heb mijn vriendin gedood). De agenten krijgen zijn huissleutel en als ze de voordeur openen, ligt daar de 47-jarige Griekse Julia. Met een mes in haar hart.

door Annemieke Schakelaar

De agenten slaan de man, die zegt haar gedood te hebben, in de boeien. Het is een 32-jarige Griekse Culemborger. Hij is op dat moment behoorlijk in de war. 'Een sterke psychose', verklaart de psycholoog die hem onderzocht vandaag in de rechtbank in Arnhem waar de Griek, bijgestaan door een tolk, terecht staat.

Wurgen lukt niet

Via de tolk vertelt de man tijdens een eerdere zitting al wat er gebeurd is. 'Ik hoorde stemmen in mijn hoofd. Dat ik haar moest vermoorden. Ik heb eerst geprobeerd haar te wurgen, maar dat lukte niet. Ze verzette zich. Toen heb ik haar aan haar haren meegesleurd naar de keuken en daar een groot mes gepakt.'

'Ik was heel erg jaloers. Dacht dat ze tegen mij loog. Ik wilde het uitmaken, want ik vertrouwde haar niet meer. Ik wilde haar doden. Daarom heb ik haar recht in het hart gestoken. Ze stond nog op en liep een stukje. Toen is ze van de trap gevallen.'

Het Griekse stel woonde in de Herenstraat in Culemborg: de plek waar het drama zich afspeelde.

Een gil en gebonk

De onderburen hebben gehoord dat het Griekse stel die avond flinke ruzie had. Daarna hoorden ze een gil en gebonk. Alsof er iemand van de trap viel. Forensisch onderzoekers vinden bloedsporen. Een breuk in het strottenhoofd van de vrouw.

Rechercheurs ontdekken dat de Griek kort voor zijn daad inlogcodes verandert en geld overmaakt. Alles bij elkaar genoeg bewijs voor moord, vindt de officier van justitie. 'Hij heeft niet in een opwelling gehandeld', zegt zij. 'Hij had nog alle tijd om tot inkeer te komen en na te denken over wat hij deed. Hij heeft behoorlijk nagedacht van tevoren over de codes veranderen en het geld overmaken.'

Hij was op dat moment héél psychotisch en heel ziek. Psycholoog over Culemborger die vriendin met mes in hart stak

Tegen zijn vriendin zegt de man, terwijl ze samen in bed liggen, dat dit de laatste avond is dat ze samen zijn. Kort daarna probeert hij haar te wurgen. De psycholoog: 'Maar we weten niet zeker in hoeverre alleen de psychose tot deze daad heeft geleid of dat een gewone ruzie ook meespeelde.'

Dat kleine verschil is voor de advocaat van de verdachte essentieel. Is alles veroorzaakt door de psychose, dan is de man volledig ontoerekeningsvatbaar en zal zijn straf lager zijn. Omdat de psycholoog dat niet wil bevestigen, gaat de officier van justitie uit van sterk verminderd toerekeningsvatbaar en eist 5 jaar gevangenisstraf en verplichte opname in een tbs-instelling.

Verbijsterd

De familie van het slachtoffer is verbijsterd. Slechts 5 jaar cel? Voor moord? Via een tolk legt de officier van justitie uit hoe het Nederlandse tbs-systeem werkt. Dat tbs met dwangverpleging kan betekenen dat je nog jaren opgesloten zit.

'Ook al maakt dat deze verschrikkelijk dramatische gebeurtenis voor u niet minder', zegt zij. Ze vraagt zich hardop af: 'Waarom zocht hij geen hulp? Waarom ging hij opnieuw wiet gebruiken terwijl hij al in een afkickkliniek had gezeten?'

Antwoord daarop komt er niet. Wel heeft de verdachte op de vorige zitting al aangegeven spijt de hebben. 'Ieder uur van de dag'. Vandaag zegt hij: 'Het was een slecht moment. ik had het niet willen doen. Ik vraag om vergeving.' De rechter geeft de broer van het slachtoffer de ruimte om te reageren: 'Misschien dat god je ooit vergeeft, maar ik nooit. Nooit.'

