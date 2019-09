Dramatische oogst én lage prijzen: droogte treft boeren dit jaar dubbel zo hard

Tientallen procenten minder opbrengst dan vorig jaar, en dát was al geen goed jaar voor de boeren in de Achterhoek. De droogte zorgt opnieuw voor een dramatische oogst van aardappelen, doperwten en uien dit jaar. Werd dat vorig jaar nog gecompenseerd door extra hoge prijzen, nu levert de boer ook financieel in. De rest van Nederland had namelijk wel een goede oogst.

Het is een schatting, maar boer Bert Sloetjes uit Halle somt het maar even op: '40 procent minder erwten, zo'n 30 procent minder granen. Ook van de frietaardappelen zijn er zo'n 20 tot 25 procent te weinig. De pootaardappelen hadden wat minder schade, ik denk zo'n 10 procent minder dan anders.' Kortom: 'De oogst is dit jaar slechter dan vorig jaar en toen was de opbrengst al niet goed.'

Boosdoener is de droogte. Vooral in de Achterhoek en in andere oostelijke delen van het land was het deze zomer opnieuw extreem droog en dat kwam de gewassen niet ten goede.

'Aan de oostgrens is het best dramatisch'

Jaap van Wenum, voorzitter van boerenbond LTO Akkerbouw, vindt mislukken een groot woord. Toch zegt hij: 'Aan de oostgrens is het best dramatisch. Vorig jaar werd dat nog gecompenseerd door de hoge prijzen voor aardappelen en uien. Nu niet, want in de rest van Nederland groeit het wel goed. Leverde een kilo aardappelen vorig jaar wel meer dan 25 cent op, nu is dat zo'n 10 tot 13 cent.'

Beregenen kost extra

De akkerbouwers probeerden de oogst nog te redden dit jaar door te beregenen, maar dat bracht extra kosten met zich mee: zo'n 3.000 euro per keer. De consument gaat dat echter niet in zijn portemonnee merken, denkt Van Wenum. Juist omdat er uit andere delen van het land wel genoeg voorraad komt. Dit doet vooral de boeren pijn. 'Nog weer zo'n zomer er overheen... de buffer van de boeren raakt zo wel op.'

Sloetjes blijft er nuchter onder. 'Dit gaat gewoon geld kosten, dat is nu eenmaal zo. Volgend jaar weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen.'

Luister hier naar het gesprek met Jaap van Wenum op Radio Gelderland:



