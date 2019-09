'Boerkaverbod op Radboud Universiteit is seksistisch'

'Wij wensen niet medeplichtig te worden gemaakt aan een onrechtvaardige wet die in de aard en in de werking seksistisch en islamofoob is.' Dat stellen twintig medewerkers van de Radboud Universiteit in Nijmegen, samen met moslimstudentenvereniging MSV en actiegroep Changing Perspective

door Rob Haverkamp

Eind juli maakte de Radboud Universiteit bekend om zich aan de nieuwe regels van het boerkaverbod te houden. De universiteit liet weten dat ze de dragers er op zullen wijzen dat zij in overtreding zijn en verzoeken om de gezichtsbedekking af te doen of het gebouw te verlaten en dat dragers een boete kunnen krijgen van de politie.

Niet aan meewerken

In een open brief aan het college van bestuur, die ook is gepubliceerd op de website van het onafhankelijk magazine VOX van de universiteit, stellen de briefschrijvers dat het in de wet aan de universiteiten zelf is opengelaten op welke manier ze met deze wet omgaan. De universiteit heeft geen verplichting om de wet te handhaven en zou er dus ook voor kunnen kiezen om een andere weg in te slaan.

De open brief bestempelt het boerkaverbod als symboolpolitiek, seksistisch en islamofoob. Zowel vóór als ná de inwerkingtreding van deze wet hebben koepelorganisaties van ziekenhuizen en vervoersbedrijven aangegeven dat de wet tegen hun kerntaken indruist en onuitvoerbaar is. Velen geven dan ook duidelijk aan dat ze de wet niet gaan handhaven, zoals bijvoorbeeld de burgemeesters van Amsterdam, Utrecht en Rotterdam, die in overleg met het Openbare Ministerie en de politie hun weerstand en passieve tegenwerking duidelijk hebben gemaakt.

Is aan de vrouwen zelf

Volgens de opstellers van de open brief druist de wet gezichtsbedekkende kleding - zoals de wet die in de volksmond doorgaat als het boerverbod officieel heet - in tegen het gelijkheidsbeginsel, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van religie. En daarmee ook tegen de vrijheid van onderwijs.

'Het is tenslotte aan vrouwen zelf – inclusief islamitische vrouwen – om voor zichzelf te bepalen wat voor kleding ze dragen en niet aan de overheid of de samenleving', menen de radboudmedewerkers die zich tegen het verbod keren en de brief ondertekenden. Onder hen zijn Liedeke Plate, hoogleraar Cultuur en Inclusiviteit, Marieke van den Brink, hoogleraar Gender en Diversiteit en Martijn de Koning, UD islamstudies.

Past niet bij de geschiedenis van de Radboud Universiteit

'Dat de wet voorziet in uitzonderingen voor gezichtsbedekkende kleding gerelateerd aan ‘feestelijke en culturele activiteiten’ zoals carnaval en sinterklaas, maakt des te meer duidelijk dat deze wet specifiek gericht is op het uitsluiten van Nederlandse moslims. Hierdoor ondermijnt het de rechtsstaat. Een universiteit zou dan ook een kritisch standpunt in moeten nemen en zeker onze universiteit.'

De open brief stelt dat het boerkaverbod regelrecht ingaat tegen de waarden van de Radboud Universiteit. Die werd in 1923 opgericht met het specifieke doel om de emancipatie van katholieken in Nederland te bevorderen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd deze universiteit gesloten door de bezetter omdat de rector magnificus uit principe had geweigerd om studenten een loyaliteitsverklaring te laten ondertekenen.

Daarnaast versterkt de wet, volgens de briefschrijvers, sociale spanningen tussen bevolkingsgroepen. ‘Het boerkaverbod versterkt een sfeer waarin moslims niet worden erkend als integraal deel van onze academische gemeenschap, maar als een probleem gezien worden. Het verbod stimuleert hierdoor een onveilige omgeving voor studenten en medewerkers van de universiteit door mee te gaan in het bewust discrimineren van vrouwen die de nikaab dragen'. Dat effect zou ook doorwerken op vrouwen die een hoofddoek dragen en moslims in het algemeen.