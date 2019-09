Omroep Gelderland staat in september stil bij Operatie Market Garden

ARNHEM – Omroep Gelderland staat in september in het teken van Operatie Market Garden. Tijdens de septembermaand doen we verslag van diverse herdenkingen, zijn er bijzondere afleveringen van 75 jaar vrijheid te zien en rijden we rond met onze minibioscoop. Ter nagedachtenis aan Operatie Market Garden vinden er in september rondom Arnhem diverse herdenkingen en evenementen plaats.

Omroep Gelderland is aanwezig bij:

7 september | Airborne Wandeltocht - Live-uitzending van 14.30 tot 16.30 uur (samenvatting vanaf 17.20 uur).

15 september | Bridge to Bridge loop - Samenvatting vanaf 17.20 uur.

20 september | Bridge to Liberation Experience - Live-verslag van 20.20 tot 21.50 uur.

21 september | Luchtlandingen Ginkelse Heide - Live-verslag van 11.00 tot 12.00 uur.

22 september | Airborne begraafplaats Oosterbeek - Live-verslag van 10.00 uur – 11.00 uur

Bijzondere uitzendingen 75 jaar vrijheid Daarnaast zenden we op TV Gelderland van 17 tot en met 22 september elke dag om 17.20 uur live uit vanaf locaties die een rol speelden tijdens Operatie Market Garden, zoals de landingsterreinen bij Groesbeek en Ede, de verkeersbruggen van Arnhem en Nijmegen en de Airborne begraafplaats in Oosterbeek. De uitzendingen maken deel uit van het platform 75 jaar vrijheid, op weg naar 2020. Dit platform is opgericht door Omroep Gelderland, in samenwerking met Provincie Gelderland en het vfonds. We herdenken en delen herinneringen en persoonlijke verhalen via TV Gelderland, onze website en socialmedia-kanalen. Samen werken we toe naar de viering van 75 jaar bevrijding in 2020.

Minibioscoop Eveneens in het kader van 75 jaar vrijheid trekken we van 13 tot en met 22 september met een rijdende mini-bioscoop het Market Garden-gebied in. Platform 75 jaar vrijheid, op weg naar 2020 heeft de afgelopen jaren veel bijzonder materiaal verzameld rondom Market Garden. Op diverse plaatsen tonen we archiefbeelden en interviews met ooggetuigen en nabestaanden. De rijdende mini-bioscoop doet onder meer de Bridge to Bridge loop en de luchtlandingen op de Ginkelse Heide aan. Klik hier voor alle locaties en raadpleeg "September" in de bovenbalk van de website van 75 jaar vrijheid.