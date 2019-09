Dassen slopen het voetbalveld van SV Heumen

door Rob Haverkamp

De oplossing bleek eenvoudig en doeltreffend: een hek rond het veld. De gemeente Heumen stelt daar nu ruim 6000 euro voor beschikbaar.

Ziel en zaligheid in de grasmat

Zo moet het veld goed bespeelbaar blijven en weer een mooie egale grasmat worden, zonder onnodige risico’s op blessures. Voor de zekerheid is wel even voorgelegd aan de Stichting Das&Boom of het plaatsen van een afrastering de dassen ook daadwerkelijk van graven in het voetbalveld zouden weerhouden. Volgens de stichting is dat het geval.

'De gepensioneerde mensen die bij ons het terrein bijhouden hebben hun hele ziel en zaligheid in die schitterende grasmat gestopt', zegt voorzitter Desiré Savelkoul van SV Heumen. 'En dan komen een paar van die mooie beesten. Daar worden ze niet vrolijk van.'

Droogte de oorzaak

Wat dassen doen is onder de grasmat naar voedsel zoeken. 'Voorheen hebben we er nooit last van gehad', gaat de voorzitter verder. 'Maar sinds de droge zomers van vorig jaar en dit jaar hebben we er last van dat de beesten door de droogte in het landschap om ons heen geen eten meer vinden.'

'Ons gras wordt besproeid in de zomer om het te kunnen laten groeien en om te kunnen voetballen straks. Die beesten komen dan naar de besproeide natte velden, omdat daar dan de pieren zitten. En die vinden ze heerlijk'.

Kraaien doen ook mee

Vorig jaar hadden ze iets korter last van de dassen, omdat het toen sneller ging regenen. Dit jaar was het pas echt raak.

Savelkoul: 'En we krijgen er ook nog kraaien bij. Die vinden die kale open stukken interessant. Die gaan daar met hun snavel ook weer in beestjes zitten pikken. Dus die gaan het ook nog eens los maken. Vooralsnog kun je hier niet op spelen.'

Ze hopen dat het gras voor de winter voldoende zal herstellen. Er is gelukkig nog een ander veld dat niet getroffen is, maar als het tegenzit zou het zo kunnen zijn dat er wedstrijden niet door kunnen gaan. De voorzitter is blij met de financiële steun van de gemeente.

'Dit is nu het tweede jaar, en ik heb toch het flauwe vermoeden heb dat we toch echt wel naar een droger klimaat gaan, zeker in de zomer. Dat vinden veel mensen leuk, maar op dit soort terreinen is het wat lastiger.'