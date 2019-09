Politie: verhaal doodgeschopte hond is verzonnen

Het verhaal over een pup die maandagavond zou zijn doodgeschopt in Tiel, klopt niet. Dat bevestigt de politie dinsdagmiddag tegenover Omroep Gelderland. De tien weken oude pup zou tijdens het uitlaten zijn doodgeschopt door een onbekende man met een bivakmuts op.

Het verhaal blijkt verzonnen, meldt de politie. Wat daarvan de reden is, kan ze niet zeggen. Hoe de hond dan wel om het leven is gekomen, is ook niet duidelijk. Uit onderzoek van de dierenarts is niet gebleken dat er sprake is van geweld. 'Vermoedelijk heeft een ongelukkige samenloop van omstandigheden tot de dood van het hondje geleid', zegt een woordvoerder.

Volgens de familie liet de zoon van het gezin de pup uit en was het dier aangelijnd. Tijdens die wandeling gebeurde er iets waardoor de jongen die een beperking heeft in paniek raakte en vervolgens het verhaal over de man met een bivakmuts verzon.

Dat de politie het bericht naar buiten bracht, met daarin nota bene een getuigenoproep, heeft volgens de woordvoerder te maken met de ernst van de melding. 'Daarom hebben we het bericht zo snel mogelijk geplaatst, in de hoop op getuigen.' En dat werkte, want dankzij een getuige kon worden vastgesteld dat het verhaal over de man met de bivakmuts niet klopte.

Valse melding

De politie bekijkt nog of er aanvullend onderzoek nodig is naar de doodsoorzaak van het jonge hondje. Ook wordt nog bekeken wat er met de valse melding wordt gedaan.

