Vrouwen bestelen oudere dame na boodschappen doen

Het slachtoffer doet maandagmiddag 20 mei boodschappen in deze supermarkt aan de Frieswijkstraat in Nijkerk. Bij het afrekenen staan twee vrouwen akelig dicht bij de vrouw; een van de verdachten houdt de caissière bezig, terwijl de andere verdachte meekijkt bij het pinnen.

Ze weten de pinpas waarschijnlijk af te pakken als de vrouw de boodschappen wil inpakken.

Niet veel later halen beide vrouwen geld van de rekening van de vrouw.

Bekijk de beelden.

Verdachte 1 is de dame met de roze trui. Zij is tussen de 20 en 30 jaar oud en rond de 1 meter 70 en 1 meter 80 lang. De vrouw heeft een slank postuur, donker of zwart haar tot over de schouders en een forse neus. Zij droeg een donkere hoed, een roze trui dus met lange mouwen en een blauwe spijkerbroek met witte schoenen.

Verdachte 2 schatten we even oud en is ook tussen 1 meter 70 en 1 meter 80 lang. Zij heeft een normaal postuur en donker/zwart haar tot over de schouders.

Deze vrouw droeg die dag een donkere gleufhoed, een zwart donsjack met daaronder een witte blouse, een donkere broek en zwarte schoenen. En ook droeg ze een soort aktetas.

Als je belangrijke informatie hebt over deze pindievegges, aarzel dan niet en bel de politie op 0800-6070 of (anoniem) 0800-7000. Je mag ook dit digitale tipformulier invullen. Zaaknummer: 2019219566.