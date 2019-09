Vuilniswagens kunnen containers in Wijchen nu wel weer legen

door Rob Haverkamp

In november 2018 kocht de gemeente Wijchen 250 nieuwe containers om defecte containers te kunnen vervangen en voor afvalinzameling bij nieuwe adressen. De vaste leverancier en ook afval-inzamelaar DAR hadden geen geschikte containers. Daarop besloot de gemeente ze te kopen bij firma Kliko. Die containers voldoen aan de Europese normen, maar hebben een vierkante in plaats van een ronde romp.

Stinken voorbij

In gesprekken met DAR werd de gemeente duidelijk dat de oorzaak van de problemen niet ligt aan de nieuwe containers, maar aan een aantal vuilniswagens waarvan de containerlift wel de oude, maar niet de nieuwe containers kon optillen. Inmiddels zijn alle voertuigen aangepast en daarmee de problemen opgelost.

Dat meldt het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van de lokale VVD-fractie. Alice Peters-Vroom, raadslid voor die partij en woonachtig in Niftrik, was één van de mensen die de vuilniswagen de straat in zag komen, maar desondanks met een volle container achterbleef.

'Dit kan toch nooit de bedoeling zijn', foeterde het VVD-raadslid eerder tegenover Omroep Gelderland. Ze is net bevallen van een tweeling en heeft daarom een grotere container voor het restafval nodig. Die kreeg ze ook, maar de nieuwe paste dus niet in de lift van de vuilniswagen omdat die verkeerd stond afgesteld. 'Een paar weken terug was het over de 40 graden. Het stinkt enorm met al die luiers erin'.

Bekijk de reportage met het verhaal Alice Peters-Vroom:

