Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Margot van Veen

Mevr M van Veen Geestelijk Verzorger in Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk

Luister hier naar het fragment

Laatst sprak ik met een mevrouw. Zij had een verdrietige uitslag gekregen. Er was kanker ontdekt en haar prognose was niet goed. We raakten toevallig in gesprek en zij vertelde me dat, een aantal weken eerder, ze een levenstestament had opgesteld. Zij was blij dat zij met haar kinderen haar levenstestament had besproken. Haar kinderen zouden vast vanuit háar geest handelen!

In een levenstestament gaat het om de vraag: wat er gebeuren moet als ik door een ziekte of ongeval niet meer in staat ben om mijn eigen zaken te regelen. Het gaat dan om het regelen van de nodige zorg, van huisvesting, de dagelijkse financiën, en ook medische beslissingen. In het levenstestament komt te staan wie de vertrouwenspersoon is, de gevolmachtigde, of wie namens jou kan handelen als je daar niet meer toe in staat bent.

En wat is dat dan, vanuit úw geest handelen, vroeg ik. -En ik doelde niet op de praktische zaken. -Liefde antwoordde ze. Ik hoop dat míjn kinderen, net als ik, liefde als basis van hun handelen nemen. Het raakte me, hoe zij met 1 woord het wezenlijke uitdrukt van haar leven: liefde.

In het Grieks is er een woord voor liefde: Agapè. Agapè is liefde die geen tegenprestatie vraagt.

Het is de liefde die ouders voelen als hun kind kwetsbaar en teer ter wereld komt. Het is de liefde van de buurvrouw die al jaren zorgt voor haar oudere buurman. Het is de liefde waarmee partners voor elkaar blijven zorgen op het moment dat éen van beiden hulp nodig heeft. Het is de beweging van geven die liefde, agapè, in zich heeft.

Liefhebben kun je niet alleen. Liefhebben is een verbintenis aangaan. Een relatie: en dat betekent geven en nemen. Dat is niet gemakkelijk en daar is moed voor nodig. Het maakt ons kwetsbaar.

Kwetsbaar omdat we toch afhankelijk zijn van elkaar. We vinden het vaak moeilijk om onze afhankelijkheid te erkennen, alsof we het allemaal zelf kunnen. We hebben elkaar zó nodig. Pas samen zijn we mens.

Om sámen te leven vanuit liefde, vanuit vertrouwen. Om lief te hebben met alles wat in ons is.

Dat we keuzes durven maken vanuit mildheid en mededogen. Juist op die momenten in ons leven die zwaar zijn, moeilijk, of angstig. We zijn niet alleen, we mogen het samen doen. We moeten het samendoen. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Elkaar liefhebben betekent ook elkaars eigenaardigheden accepteren, en jezelf laten kennen. En altijd betekent het om een beweging naar de ander te maken.

Liefde, brengt ons bij God. Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God, zijn de woorden van een oud lied. Met liefde legt God als het ware een bodem onder ons leven. Hij opent ons de ogen voor liefde en recht. En maakt ons duidelijk dat wij er toe doen. Dat wij gezien zijn. Dat ons leven zin heeft. Dat leven liefde is. Hoe dan ook. Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.