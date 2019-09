Jaloerse Culemborger die vriendin doodde, hoort cel en tbs eisen

Tegen de 32-jarige Culemborger die in juli in de rechtbank de moord op zijn vriendin bekende, is 5 jaar cel met aftrek van voorarrest geëist, en tbs met dwangverpleging. De officier van justitie legt hem moord ten laste.

Het 47-jarige slachtoffer werd in de nacht van 21 op 22 oktober dood gevonden in haar appartement aan de Herenstraat in Culemborg. De man zou haar met een mes in de borst en andere delen van haar lichaam hebben gestoken.

Spijt

De verdachte zou jaloers zijn geweest en vertrouwde haar niet meer. Ook zou hij stemmen hebben gehoord. Daarom doodde hij haar. Nadat de Culemborger zich met bebloede kleding aangaf, zou hij gezegd hebben: 'Ik heb elk uur spijt, dit heeft ze niet verdiend.'

De officier van justitie voegde aan zijn eis toe dat het advies van de deskundigen over wordt genomen voor tbs met dwangverpleging: 'Dit vanwege zijn stoornis en vanwege het veiligheidsrisico. Daarnaast wordt er ook een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 5 jaar geëist, omdat de verdachte niet volledig ontoerekeningsvatbaar is. Ondanks dat valt hem wel degelijk een verwijt te maken, omdat hij weer drugs is gaan gebruiken. Hij had daarvoor eerder hulp moeten zoeken.'

Ernstige psychose

Tijdens de rechtszaak ging de discussie vooral over of de verdachte volledig toerekeningsvatbaar was. Duidelijk is dat hij ten tijde van zijn daad in een ernstige psychose verkeerde, maar volgens deskundigen is niet vast te stellen of een heftige ruzie ook nog gewoon heeft meegespeeld bij zijn daad.

Volgens de advocaat van de verdachte is haar cliënt volledig ontoerekeningsvatbaar en moet er daarom sprake zijn van doodslag en niet van moord. Bij moord moet hij zich rustig en kalm hebben kunnen beraden en daar is volgens zijn advocaat geen sprake van geweest, omdat hij in een psychose verkeerde.

Verdachte en slachtoffer komen allebei uit Griekenland en woonden samen in Culemborg. Er is familie van de vrouw uit Griekenland overgekomen voor de rechtszaak. Daarom waren er ook tolken aanwezig in de rechtszaal.

