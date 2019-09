Lijmpistool Arnhemse coalitie voortvarend getrokken

Afgelopen zondag kwamen de fractievoorzitters van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA al samen om te spreken over de lijmpoging binnen de Arnhemse coalitie. Dat was voordat het advies van de verkenners naar buiten kwam. Omdat de lijmpoging met name deze vier partijen aangaat hadden ze het advies al onder embargo ingezien, laat fractievoorzitter Mark Coenders (GroenLinks) weten.

'We hebben daar onze eerste gevoelens met elkaar gedeeld', zegt Coenders. Woensdag staat het volgende gesprek tussen de voormalig coalitiepartners gepland. 'Er zal gewerkt moeten worden aan vertrouwen.' Eerst de relatie en dan de inhoud, lijkt Coenders de juiste volgorde.

Procesbegeleiding

Het advies moet volgens hem serieus worden genomen. Daarin wordt onder meer aangegeven dat extra ondersteuning om de verhoudingen te herstellen 'onontbeerlijk' is. Of dat in de vorm van een mediator is die het proces begeleidt, of dat hiervoor een politiek zwaargewicht naar voren geschoven wordt, kon Coenders nog niet zeggen.

Eric Greving (PvdA) ziet graag een procesbegeleider aansluiten. Het eerste gesprek verliep volgens hem in een prettige sfeer en de strekking van het advies wordt door iedereen herkend en erkend. 'Van daaruit kun je gesprekken voeren.' Leendert Combee (VVD) is ook positief over de eerste processtappen.

'Snelheid geboden'

Iedereen is er volgens Coenders van doordrongen dat snelheid geboden is. 'De vorige keer duurde het twee maanden, dat is nu niet gewenst.'

'Weinig vertrouwen overige partijen'

Hoewel het grootste deel van de oppositie de lijmpoging steunt, zijn er ook kritische geluiden te horen. 'Het is verbazingwekkend hoe weinig vertrouwen er blijkbaar is in de overige kleinere partijen', zegt raadslid Kürşat Bal (DENK Verenigd Arnhem).

Leo de Groot (Partij voor de Dieren) vindt dat samenwerkingsvormen als een minderheidscoalitie of een regenboogcoalitie te makkelijk aan de kant worden geschoven. 'Juist dan wordt samenwerking nog belangrijker, omdat een partij met een negatieve instelling zichzelf buiten de invloed plaatst.'

'Teleurstellend'

Nico Wiggers (Arnhemse Ouderen Partij) noemt het advies zelfs 'teleurstellend'. 'Blijkbaar hangen zij nog steeds de achterkamertjes aan, waar alles wordt besproken en rechtgetrokken.'

