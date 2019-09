Nog geen aanhouding voor verwoestende brand waaraan gezin ontsnapte

In de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 augustus werden in de straat twee auto’s in brand gestoken. De wagens stonden geparkeerd onder een dubbele carport die ook vlam vatte. Vervolgens sloeg het vuur over naar de nabijgelegen woningen.

Beelden van de brand (tekst gaat verder onder de video):

Getuigenoproep

Eén gezin kon zich tijdens de brand via het balkon in veiligheid brengen. De politie neemt de zaak hoog op, omdat dit heel anders had kunnen aflopen. Hoewel ze al diverse mensen in de buurt heeft gesproken, is ze nog opzoek naar getuigen.

Alle bewoners van de Kluijskamp krijgen binnenkort een flyer met informatie over de brand in de brievenbus. Ook zal er woensdag aandacht aan worden besteed in het opsporingsprogramma Bureau GLD.