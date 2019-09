Corsofruit naar kliko, maar ook naar verbrandingsoven en voedselbank

Wat kan je doen met het gebruikte fruit van een fruitcorso? Weggooien is een optie, maar je kunt het ook nog opeten. Of er warmte van maken. Dat laatste gebeurt dit jaar voor het eerst na het Fruitcorso in Tiel.

'Het restafval gaat naar een centrale in Moerdijk, waar het omgezet wordt in warmte. Dan krijgt het toch nog een soort van tweede leven', vertelt Fred Eggink van het Fruitcorso in Tiel. Maar er gebeurt steeds meer bij het fruitcorso om verspilling van groente en fruit tegen te gaan.

Dat is te zien in een hal in Maurik, waar de corsoclub al druk bezig is met de wagen voor dit jaar. 'De appeltjes, peertjes en banaantjes worden al op ons Zwanenmeer geplakt. Soms met een lijmpistool en soms wordt het erop geprikt', legt wagenbouwster Annet Schimmel uit.

'Niks mis met het fruit'

Maar wat gebeurt er met het fruit nadat het corso is geweest? 'Dat gaat de maandag na het corso terug naar de hal. Alles wordt weer van de wagen gehaald, er is niks mis mee. De lijm trekt namelijk niet in het fruit, dus we snijden de overgebleven lijm er netjes vanaf. Daarna stoven we de appeltjes en de peertjes en daar maken we appelmoes van voor onze medewerkers.'

Maar dat is niet het enige. 'De rest wordt gekeurd door de voedselbank. Courgettes, paprika, sla en andijvie gaan dan naar de mensen die het minder hebben. Het komt dus gewoon op het bord.'