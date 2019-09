Zian Flemming ziet NEC als een eredivisieclub

'Ik ben ambitieus en denk dat ik een eredivisiespeler ben. Maar in mijn ogen is NEC ook een eredivisieclub. De club straalt uit dat ze zo snel mogelijk weer naar boven willen. En ik hoop daar mijn steentje aan bij te dragen. Ik heb in Zwolle een seizoen gehad, waar ik best tevreden over ben met veel basisplaatsen in de eredivisie. Maar het is voor mij nu belangrijk om een volwaardig seizoen te draaien en zoveel mogelijk negentig minuten kan gaan spelen. En dan gaat het zich ook uitbetalen in goals en assists.'

Flemming heeft dat in zich, dat bewees hij vorig jaar in een bekerwedstrijd tegen De Graafschap. PEC won met 5-2 en de aanvaller maakte vier doelpunten. 'Dat was wel het hoogtepunt van vorig jaar. In die fase voelde ik mij lekker en speelde ik elke week bij Zwolle. Dan kunnen dat soort dingen gebeuren. Ik hoop ook dat de fans dat te zien krijgen dit seizoen. Ik kan op veel posities spelen, heb ook overal gestaan, behalve keeper. Ik focus nu op tien en NEC heeft dat ook precies zo voor ogen.'

Geen Scandinaviër

Zijn achternaam doet Scandinavische roots vermoeden. 'Ja, soms denken mensen dat. Maar ik ben honderd procent Nederlanders. Voor zover ik mijn voorouders ken, zijn het allemaal Nederlanders die in Amsterdam zijn opgegroeid.'